Öncelik Fransa’da

Haftalık Kathimerini gazetesi “Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Silahlanmasına Fransız Baskıları” başlıklı haberinde tank alımları için 250 milyon Euro harcanayacağını yazdı.

Fransa’nın bu pastadan Almanya’ya pay kaptırmak istemediğini belirten gazete, pazarlıkların arttığına dikkat çekti.

Fransızlar, Almanya karşısında avantaj sağlamak için RMMO silah deposunu, Fransız yapımı başka silah sistemleriyle güçlendirme teşvikini kullanıyor. Fransız hükümeti Rum yönetimine, 90’lı yıllarda alınan ilk parti Mistral hava savunma sistemini daha yeni tipi ile değiştirmeyi resmen teklif etti. RMMO’nun envanterindeki kullanım ömrünü tamamlamış Mistral sistemini alıp Ukrayna’ya vermek isteyen Fransa bu teklifi 2023 yazından önce sundu. Fransızlar, anlaşmaya varılması halinde masaya, yeni tip Mistraller ya da Fransız yapımı diğer silah sistemlerinde Rum yönetimine indirim kartını da koydu. Fransa’nın bu önerisi konusunda henüz nihai karar alınmadığı ancak ret de edilmediği haber verildi.

Edindiği bilgilere dayanarak Fransızların, yaklaşık 250 milyon euro bütçeli yeni tank siparişinin Alman silah sanayiine kaptırmamak için bu konuda da baskıcı şekilde ısrar ettiğini yazan gazete, Fransızların RMMO’ya devlet şirketi Nexter Systems tarafından üretilen 55 tonluk Leclerc (MBT) paletli tankları teklif ettiğini ancak mevcut bilgilerde, teklif edilen tankların yeni mi yoksa ikinci el mi olduğunun net olmadığını yazdı.

Exocet’lere büyük para harcandı

Gazete, RMMO’nun 2013-2022 döneminde Fransa’dan 310 milyon euro değerinde (227,6 milyon euroluk bölümü 2019’da) silah sistemi satın aldığını yazdı. Habere göre geçen on yıla kadar RMMO’nun elindeki en üst Fransız silah sistemleri Mistral hava savunma sistemi ile Exocet kıyı savunma sistemiydi. 2020’de Mistral III’lerin alımı tamamlandı, yapılan yükseltmeden sonra operasyonel döngüsünü 2023’te tamamlayan Exocet’ler de aynı yolu izledi.

Fransız yayını “La Tribune”, Güney Kıbrıs ile Mistral hava savunma sistemi (ve kıyı savunma sistemi Exocet mermisi) satın alımı için sözleşme imzalandığını yazdı. Mistraller için 150 milyon ödendi. RMMO’ya, Fransa’nın da iştirak ettiği Avrupa ortaklığı olan MBDA tarafından üretilen beşinci nesil Akeron MP tanksavar füze sistemi de satın alındı. Sistem 12 taktik (hafif zırhlı) Sherpa, tank destroyer konfigürasyonuna sahip olacak ve tanksavar füze donanımlı Fransız Arquus araçtan oluşuyor.

Gazete RMMO envanterindeki Fransız silah sistemlerini şu şekilde sıraladı:

“RAC 112 APILAS ve 155’lik MILAN III. TOMP VAB VCAC üzerine monteli 150mm HOT-2 soket sistemi. AMX 30B2-VAB (dört tip) tank. AMX-30D Zırhlı Çekici Araçlar. 155’lik MkF3 Oto-Mobil top. 155’lik TRF1 çekili top. Mo-120-RT120mm. Airbus H145, Gazelle SA-342L saldırı helikopterleri. 35 metrelik Esterel (salamis isimli) devriye teknesi.”

Deniz üssü geliştiriliyor

Bu arada RMMO’nun Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nü üçüncü ülkelere ait büyük savaş gemilerinin demirleyebileceği hale getirmek için derinleştirme ve genişletme projesinin 2027’de, en geç 2028’de tamamlanması hedefiyle prosedürlerin hızlandırıldığı bildirildi.

Edindiği bilgilere dayanarak ön inceleme aşaması tamamlanan “stratejik öneme sahip bu projenin” artık uygulama aşamasına girdiğini yazan Fileleftheros, ön araştırmanın hazır olduğunu, şimdi inceleme ve teknik veri toplama aşamasında bulunulduğunu belirtti.

Habere göre proje “ivedi” nitelikli olduğundan Savunma Bakanlığı, gecikme olmaması için prosedürleri, bu türdeki projeler için kurumsallaştırılmış kurallar temelinde hızla yürütecek.

Güney Kıbrıs’ın “bölgedeki rolü ve yükümlülükleri açısından stratejik önemini artıracağına inanılan” bu proje tamamlandığında Yunanistan’a ve üçüncü ülkelere ait savaş gemileri ve “insani yardım nakliyatı yapacak büyük gemiler” demirleyebilecek.

Gazete, 205 milyon euroya mal olacağı tahmin edilen projenin aynı fonlarla yapılacağını ve AB’nin finansörlerden biri olacağını yazdı. Yunanistan’ın teknik destek vermekte olduğu projenin, üçüncü bir ülke ya da örgüt tarafından yapılmasını tartışmaya kapalı tutan Rum yönetiminin, üssü sadece müttefiklerine, ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre istişare edilerek kullandıracağını ekledi.