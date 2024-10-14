‘Kırmızı’ kart

Ömer KADİROĞLU

Günlerce devam eden Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili savcılık kararı beklenirken, başarılı avukatlardan Ahmet Said Sayın, anayasayı değerlendirerek “Zorlu Töre Meclis Başkanıdır” dedi. Avukat Sayın, Meclis İç Tüzüğünün 10’uncu maddesine atıfta bulunarak, hukukçuların bunu değerlendirmesini önerdi.

Gözler Başsavcılıktan gelecek görüşe çevrilirken, mecliste başkanlık seçimi sırasında yaşananlar halkın sert tepkisine yol açtı.

Vatandaşlar “dünya bizimle ilgilenmiyor, sesimizi duymuyor. Ama güneydeki komşularımı bizi takip ediyor ve eleştiriyor. Hele son olaylara bakınca Rumların yanında rezil olduk. Siyasete artık güvenimiz kalmadı ” dedi.

Ne dediler?..

Yusuf Güngörmüş

“Mecliste yaşananlar tam bir rezalettir. Bu yaşananlar nedeniyle ülke siyasetine hiç güven kalmıyor. Bir Meclis Başkanını seçemediler ve dünyaya rezil oluyoruz. Bu sistem böyle devam ederse her yere rezil olmaya devam edeceğiz.”

Kemal Bahçıvanoğlu

Mecliste iki gündür yaşananlar tam bir rezilliktir. Ülkede yaşanan olumsuzluklar siyasete güven kalmadığını gösteriyor. Bu işler böyle devam ederse Kıbrıs’ın hayrı kalmayacak hatta bu ülkede insan da kalmayacaktır. Herkes başka ülkelere kaçmaya başlayacaktır.”

Ali Altınok

“Mecliste yaşananlar doğru bulmadığımız olaylardır. Biz vatandaşlar ekmek gailesindeyken onlar sandalye kavgasında. Piyasayı darmadağın ettiler ve bu yaşananlarla birlikte ülke siyasetine güvenimiz kalmamıştır. Bu sistem böyle devam ederse ülkede her şey çökecektir. Böyle giderse Kıbrıs Türk’ü yok olacak demektir.”

Havva Kasımoğlu

“ Ülke siyaseti yaşanan bu durumlar insanların siyasete olan güvenini sarsıyor. Ülke siyasetine artık güvenimiz kalmadı.”

Osman Aliusta

“Mecliste yaşananlar tek kelime ile saçmalıktır. Ülke siyaseti artık halka güven vermiyor. Neyi paylaşamadıklarını anlamadım ve böyle devam ederse kargaşa çıkacaktır. En güzeli bir erken seçime gidilmesidir, çünkü bu durumu ancak bir erken seçim temizler.”

Hasan Tan

“Mecliste yaşananları anlamış değiliz. Kaç kere oylama yapıldı ve sonuç çıkmadı. Ülke siyaseti bize güven vermiyor, çünkü yaşananlar nedeniyle gelecekle ilgili endişe yaşıyoruz. Bizden sonra gelen nesillerin hali perişan olacaktır.”

Selçuk Garanti

“Mecliste yaşananlar sonrasında milletvekillerinin eve gitmeleri gerekiyor. Ülkede siyaset yoktur, hükümet, müdür, müsteşar, Cumhurbaşkanı yoktur. Hasbelkader birkaç tane memur ülkeyi idare ediyor. Yollardan, sağlıktan ve eğitimden ülkede hiçbir şeyin yolunda gitmediğini görebiliyoruz.”

Özkan Özipek

“Ben meclisle hiç ilgilenmedim. Ben kendi hayatımın temposunda koşuyorum. Ülke siyaseti bize artık hiç güven vermiyor çünkü ülkede her geçen gün her şey kötüye gidiyor. Böyle giderse memlekette insan kalmayacak, tüm Kıbrıslılar başka yerlere kaçacaktır. Bu tarafı denedik olmadı biraz da Güney Kıbrıs’ı mı denesek acaba?”

Pembe Bahçıvanoğlu

“Mecliste yaşananlar tam bir rezalettir. İki gündür bu rezillik devam ederken memlekette her şey güzel gidiyormuş gibi Cumhurbaşkanı da Türkiye’de park açılışına gitti. Hiçbir siyasi halkı düşünmüyor ve halk için çalışmıyor. Bu siyasi başarısızlık böyle devam ederse daha kötü günler bizi bekliyor olacaktır.”

Mustafa Işık

“Meclisin son oturumunu izlemedim ancak orada olanlardan haberim var. Orada olanlar pek adil değildir. Çok fazla da siyasetle ilgilenmiyorum çünkü bu ülkede siyasete inancım yoktur. Meclis başkanının kimin olacağı beni hiç ilgilendirmiyor, çünkü meclise güvenim yok hatta öyle bir devlet otoritesi de görmüyorum.”

Ayhan Savoğlu

“Meclisin son oturumunu izledim. Meclisi kapatsınlar ve gitsinler. Meclis başkanının kim olacağı elbette ki bizleri ilgilendiriyor ancak bu kadar hırs ve bu kadar dalavere nasıl temizlenecek merak ediyorum. Meclise hiçbir şekilde bir güvenim yoktur.”

Hasan Göktaş

“Meclisin son oturumunu izledim ve tek kelime ile rezalet olduğunu söylemek isterim. Bütün halkın meclisin son oturumunda merak ettiği tek bir konu var o da “23 mü büyük yoksa 25 mi? Zorlu Töre “ben kazandım” dedi çekti gitti. Böyle iş mi olur? Meclistekiler halkın aklı ile resmen alay ederler. Meclis başkanı UBP’den biri olacağı için beni hiç ilgilendirmiyor. Meclis artık güven vermiyor ve tek çözüm erken bir seçime gidilmesidir.”

Haluk Sağkanat

“Meclisin son yaptığı oturumu tam bir rezillik olarak değerlendiriyorum. Resmen halkın ensesinde pirili oynuyorlar. Meclis başkanının kim olacağı beni ilgilendirmez. Meclise de hükümete de güvenmiyoruz. Erken bir seçimle bu sıkıntılarımızdan kurtulabiliriz diye düşünüyorum.”

Tülay Aykaç

“Meclisin son oturumunu izlemedim ancak sorunun farkındayım. Umarım en kısa zamanda çözülür. Çünkü ülkenin ciddi sorunları var ve halkın beklentisi de çok yüksek. Meclis başkanının kim olacağı değil nasıl çalışacağı benim için önemli olandır. Meclise güvenmek istiyorum çünkü onlar bizler tarafından seçilmiş kişilerdir ve eminim ki sonunda sağduyu gösterip doğru olanı yapacaklardır.”

Raşit Özerkurt

“Meclisin son oturumunu izlemedim ancak haberim vardır. Orada yaşananlar kendi içlerindeki sıkıntılarıdır. Meclis başkanının kim olacağı beni ilgilendirmiyor ancak bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Eninde sonunda bir çözüme gideceklerdir. Halk olarak biz onları oraya seçiyoruz onlar da kendi seçimlerini kendi aralarında çözsünler.”

Derviş Çavla

“Meclisin son oturumunu üzülerek izledim. Olmaması gereken şeyler oldu ve buna artık bir önlem almaları gerekiyor. Meclis başkanının kim olacağının çok bir önemi yoktur. Meclise artık güven kalmadı ve umarım erken bir seçim olur ve milletvekillerini tekrardan seçeriz.”

Özer Cevdet

“Meclisin son oturumunu izleyemedim ancak ne olduğunu biliyorum. İnşallah meclis içerisindeki sorun çözülür ve meclis başkanı seçilmiş olur meclis başkanı kimin olacağı beni çok ilgilendirmiyor. Meclis başkanının çok da bir önemi yok orada yapılan sözde oturumları yönetiyor. Meclise güvenimiz bir yere kadar vardır ancak toplanma konularında sıkıntılar oluyor.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 10:47