Şık ve enerjik

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Petek Dinçöz, Merit Lefkoşa Otel’de muhteşem bir konsere imza attı. Şıklığı ve sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dinçöz, gece boyunca seslendirdiği sevilen parçalarla misafirlerine müzik ziyafeti sundu. Klasikleşmiş hit şarkılarının yanı sıra, son albümünden de seçtiği parçaları seslendiren sanatçı, dinleyicilerden tam not aldı. Sahne performansı kadar dinamik dans şovlarıyla da göz dolduran Dinçöz, hayranlarıyla kurduğu samimi diyaloglarla geceye ayrı bir renk kattı.

Görkemli sahne kıyafetleriyle de göz kamaştıran sanatçı, modacısı Selma Oruç imzalı kostümleriyle dikkat çekti. Gecenin sonunda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta sahne almanın kendisi için her zaman özel bir anlam taşıdığını dile getiren Dinçöz, “Kıbrıs’ta olmak ve böyle harika bir kitleyle buluşmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Sizlerle bu özel geceyi paylaşmak büyük bir mutluluk” dedi.

