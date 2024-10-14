Yoğun ilgi gördü

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin organize ettiği 1. Kültürlerin Buluşması Festivali cumartesi Dipkarpaz köy meydanında gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Çile Yannagi Şhambi tarafından yapılan 30 metre uzunluğundaki Karpaz çöreği oldu.

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören bu dev çörek, festivalin simgesi haline gelirken, yerel kültürün zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Festivale gelenler, hem geleneksel tatları deneme fırsatı buldu hem de bu eşsiz deneyimin bir parçası oldu.

Festivalde çeşitli halk dansları topluluklarının gösterileri yanı sıra yöresel yemek yarışması düzenlendi. Tavla severler için Tavla Turnuvası ve çocuklar için çeşitli oyun parkları kuruldu.

Bölgemiz ve özellikle Dipkarpaz’da bulunan çeşitli kültürlerin bir araya gelmesini, kaynaşmasını ve ortak etkinlikleri birlikte yapmanın hedefini taşıyan festival çerçevesinde yöresel yemek, elişleri, kültürel stantlar yer aldı.

Festival çerçevesinde 3. Uluslararası Karpaz Sanat Buluşması sergisi köy meydanında açıldı. Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da katıldı.