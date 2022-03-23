Çalışmalar anlatıldı

Merit International Otelleri bünyesinde tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının sağlıklarına kavuşturulması için faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Mart ayı boyunca birbirinden değerli eğitim kurumları tarafından ziyaret edildi. Yaşanabilir bir doğa için çalışmalarını aralıksız sürdüren Merkez’de, çevreye duyarlı öğrenci ve öğretmen gruplarının ziyareti ile keyifli günler yaşandı.

Heyecan dolu…

Deniz kaplumbağaları hakkında toplum bilincini artırmayı hedefleyen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi‘nin bu ayki ziyaretçileri Karaoğlanoğlu İlkokulu İzci Grubu, Türk Maarif Koleji ve Polatpaşa Lisesi oldu. Öğrenciler ve öğretmenleri, deniz kaplumbağalarının yaşamı, yaralanma sebepleri, tedavi süreçleri ve denize geri gönderilmeleri hakkında bilgi alırken, çevre kirliliği ve olası çözümleri hakkında da fikir alışverişinde bulundular. Doğa ve deniz kaplumbağaları hakkında farkındalık dolu bir günü geride bırakan ziyaretçiler, ilk kez bir deniz kaplumbağasını yakından görmenin heyecanını da yaşadılar.

Çalışmalar pandemi döneminde de sürdü

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, eğitim kurumlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ,çevre bilincine sahip nesiller yetişmesine katkı sağlayan tüm eğitim kurumlarına sonsuz teşekkürlerini sundu.

Merkeze ziyaretçi kabul edemedikleri pandemi döneminde, yaralı deniz kaplumbağalarına ulaşmaya, ihtiyaç duydukları bakım ve tedaviyi sağlayıp doğal yaşamlarına bırakmaya devam ettiklerini kaydeden Kara, pandemi kuralları çerçevesinde yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Doğa ve hayvanseverlere ücretsiz

Haftanın her günü 10.00-17.00 saatleri arasında kurumsal ve bireysel ziyaretlere ücretsiz olarak açık olan merkezde, tedavi altındaki deniz kaplumbağalarını görmenin yanı sıra, bir deniz kaplumbağasını evlat edinmek ya da Meritta gönüllüsü olmak da mümkün. Merkezin ilk yardım birimi olarak faaliyet gösterdiği göz önünde bulundurularak, ziyaretçilerin gelmeden önce 0533 839 95 95 numaralı telefondan Merkezle iletişime geçmesi tavsiye edilmektedir.

