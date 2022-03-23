‘Bölgeye barış gelmeli’

Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür eden Rutte, "Türkiye bu ihtilafta kilit bir rol oynuyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Rutte ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında göreve başlayan hükümetle birlikte 4. kez başbakanlık sorumluluğunu üstlendiği için tebrik ettiği Rutte'ye başarı diledi.

Erdoğan, görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini değerlendirdiklerini, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileriyle küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

"Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor"

Ukrayna'daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını bildiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Başbakana, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgi verdim. Malumunuz perşembe günü de Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi vesilesiyle bir araya geleceğiz. Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Her vesileyle sağduyu ve diyalog çağrısı yaptık, tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çektik. Maalesef Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti, 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diploması trafiği yürütüyoruz. Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Dışişleri bakanım geçen hafta Moskova ve Lviv'de mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi."

Erdoğan, ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda ellerinden gelen desteği sunmaya hazır olduklarını bir kere daha vurguladıklarını dile getirdi.

Rutte: Türkiye kilit rol oynuyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda ve Türkiye'nin 400 yılı aşkın bir geçmişi olan ikili ilişkiye sahip olduğunu belirterek, "Kilit ekonomik ortaklarız. Sizin de zikrettiğiniz gibi 8 milyar dolardan 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük ara hedef olarak 15 milyar nihai hedef olarak da 20 milyarı koyduk. Hollanda Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı dolayısıyla çalışacak çok alan var. 3 bin Hollandalı şirket faal halihazırda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sadece ekonomik ilişkileri konuşmadıklarını kaydeden Rutte, "Çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. Elbette ikimiz de NATO üyesiyiz, perşembe günü gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Zirvesini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada şunu söyleyebilirim ve söylemek istiyorum ki Türkiye ittifak için çok büyük bir siyasi ve askeri öneme haizdir ve tabii ki bu ülke aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemli bir ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin diplomatik çabalarına değinerek, "Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmiş olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor ve size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda kabine üyelerinize de bu ihtilafın çözümünde gösterdiğiniz diplomatik çabalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.