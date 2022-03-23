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İlk üç Konya’ya gidecek

DAÜ’nün ev sahipliğinde liseler arası girişimcilik yarışması gerçekleştirildi

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İlk üç Konya’ya gidecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER) ev sahipliğinde, liseler arası girişimcilik yarışması düzenlendi.
Verilen bilgiye göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan yarışmanın ödül törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
İlk 3’te yer alan ekipler,  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliği ile Konya ve Ankara’ya geziye gönderilecek. Konya ve Ankara’da bazı girişimciler de ziyaret edilecek.

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