Hava saldırısı sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 27. gününü doldururken, Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Mariupol'e iki çok güçlü bomba attığını duyurdu. Diğer taraftan Kremlin'den operasyon plana uygun ilerliyor açıklaması geldi. Kiev'de uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 23 Mart Çarşamba sabahına dek kadar uzatıldı. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.

Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor.

Kremlin'den saldırılara ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rus ordusunun Mariupol'deki asıl amacı milliyetçi birlikleri temizlemek. Kimse özel askeri operasyonun bir kaç gün sürmesini beklemiyordu, operasyon Moskova'nın planına uygun ilerliyor" dedi.

Peskov nükleer silahlara ilişkin, "Rusya ancak mevcudiyeti tehdit edilirse nükleer silah kullanacaktır" ifadelerini kullandı. Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol şehrine iki "çok güçlü bomba" attığı bildirildi.

İki çok güçlü bomba attı

Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Düşman, Ukrayna’nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Rus hava kuvvetleri, bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı" ifadesi kullanıldı.

Rusya: Ukrayna'da 137 askeri altyapı tesisi imha edildi

Son olaraki Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da son 24 saatte uçak saldırılarında 137 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 230 insansız hava aracı, 181 çok namlulu roketatar, 1528 tank ve çeşitli zırhlı araç, 154 uçaksavar füze sistemi, 602 obüs ve havan topu ve 1312 özel askeri araç yok edildi" dedi.

BM: Ukrayna'da en az 953 sivil öldü

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 953 sivilin hayatını kaybettiğini, 1557 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 557 bin 245 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-21 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 557 bin 245 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 113 bin 554), Romanya (543 bin 308) ve Moldova'ya (367 bin 913) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), yapılan açıklamada da 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına 62 saldırının belirlendiğini, bunun sonucu olarak da 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.