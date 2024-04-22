Çıkmaz köy şenlendi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile Kalavaç Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen 9. Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali köy meydanında yapıldı.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, bölge halkı ve çevre köylerden birçok kişi katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy, Festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, çıkmaz köy olan Kalavaç’ta, bölge halkının kültür ve sanata önem verdiğini ifade ederek, kültür ve sanatla çıkmazların aşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da nesilden nesile yapılan çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğe emin adımlarla taşınacağını vurguladı.

1571 yılından itibaren Türk toprağı olan Kalavaç’ta geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, köy halkını gösterdikleri bağlılıktan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve katkı koyanları tebrik etti.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, bütün çıkmazların el birliği, gönül birliği ile aşılacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından Festival çeşitli halk dansları gösterileri ile devam etti.



