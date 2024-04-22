Klerides olsaydı sorun çözülürdü

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili referandumun yapıldığı 2004 yılında AB’nin genişlemesinden sorumlu üyesi olan Günter Verheugen, Kathimerini gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Verheugen “Klerides yönetimde kalsaydı sorun çözülürdü” dedi.

Glafkos Klerides’e tam anlamıyla güvendiğini dile getiren Verheugen, ancak Klerides’in görev süresinin dolduğunu ve farklı bir görüşe sahip olan ve tüm meseleyle ilgili olarak net olan Tasos Papadopulos’un geldiğini söyledi.

Verheugen Papadopulos’un görev süresinin başından itibaren, onun kişisel desteğini göz önünde bulunduramayacaklarını bildiğini de söyledi.

Gazeteye göre Verheugen “Annan Planı'nın Kıbrıs Rum tarafınca reddedilmesinin ardından Rum hükümeti ve buna ek olarak Tasos Papadopulos tarafından aldatıldığınızı söylediniz. Planının desteklenmesi için önceden herhangi bir taahhüt var mıydı?” sorusuna karşılık ise “hem evet hem hayır” yanıtını verdi.

Sözlerinin devamında anlatmaya 1999 yılından başlanması gerektiğini ifade eden Verheugen, durumun o dönem çok karmaşık olduğunu çünkü AB’deki bir miktar üye devletin Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılımının Kıbrıs sorunu çözülmeden önce mümkün olamayacağı görüşünü ifade ettiklerini söyledi.

Bu ülkeler arasında Almanya’nın da bulunduğunu ve Almanya’da hükümetin değişmesinin ardından ülkenin Kıbrıs’la ilgili pozisyonunun da değiştiğini kaydeden Verheugen, kendisinin o dönem tam tersi davranılması gerektiğini anımsatarak “yani eğer Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar çözüm bulunması çabası konusunda yapıcı ve iş birliğinde bulunmaya istekliyse, Türkiye’ye Kıbrıs’ı AB içerisine kabul etmeye istekli olduğumuz konusunda baskı yapalım” görüşünü ortaya koyduğunu anımsattı.

Hakikatin ise herkesin 1999 yılından önce problemin Türkiye olduğuna inanması şeklinde olduğunu dile getiren Verheugen, kimsenin Kıbrıslı Rumların bir sorunu olacağına inanmadığını dile getirdi.

Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmeli

Dolayısıyla sorulan sorunun “Türkiye’nin Kıbrıs sorunu çözülmeden önce Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılmasının çıkarına olacağını anlamasını nasıl sağlayacağız” şeklinde olduğunu ifade eden Verheugen, Kıbrıs sorunu çözülmeden önce Rum Yönetimi'nin AB’ye üye devlet olarak katıldığını görmenin Türkiye’nin çıkarına olmadığını, çünkü böyle bir senaryoda Kıbrıslı Rumların Türkiye’nin AB’yle ilgili emellerini engelleyebileceğini ifade etti.

Kıbrıs sorununu çözmek için güçlü bir teşvikle birlikte, Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmesi olduğunu söyleyen Verheugen, siyasi konjonktürlerin o zaman en iyisi olmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının başında Rauf Denktaş, Ankara’da başbakanın ise Bülent Ecevit olduğunu anımsatan Verheugen, Ecevit’in Kıbrıs sorununun var olmadığı ve Kıbrıs sorununu 1974 yılında çözdüğüne dair bir görüşe sahip olduğunu belirtti.

Bu siyasi durum yüzünden 3 yıl kaybettiklerini ifade eden Verheugen, 2002 yılının sonunda müzakerelerin son aşamada bulunduğunu söyledi.