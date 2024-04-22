Dağlar kadar fark var

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ın, geçtiğimiz yıl içinde 2,8 milyar dolarlık ithalat, 159 milyon dolarlık de ihracat yaptığı açıklandı. İthalat ile ihracat arasında çok büyük bir fark bulunuyor. Bunun ‘ambargolardan’ değil, üretim yetersizliğinden kaynaklandığı ve KKTC’nin üretimden uzak, ama ‘tüketici’ pozisyonda olduğu görülüyor.

Bu yıl Türkiye’ye narenciye ve enginar yapılamaması nedeniyle, ihracat rakamının daha da azalması bekleniyor.

KKTC’nin geçtiğimiz yıl içinde 2 milyar 800 milyon dolarlık ithalatın yüzde 70’ini Türkiye’den, gerisini üçüncü ülkelerden gerçekleştirdiği belirtildi. İhracatın yüzde 80’i ise Türkiye’ye yapılıyor.

Güneyin müthiş başarısı



Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz yıl içinde 11 milyar 896 milyon Euro’luk ithalata karşılık; 2 milyar 355 milyon Euro’luk ihracat gerçekleştirdi. Rum kaynakları ihracatta tarihi bir rekor kırıldığını belirtiyor.

Rum İstatistik servisinin verilerine göre; Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracat tutarı 508 milyon 388 bin Euro oldu. Üçüncü ülkelere ise Bir milyar 846 milyon 960 bin Euro’ya ulaştı.

İhracatta en yüksek rakamı; Bir milyar 153 milyon 767 bin Euro ile petrol ürünleri ve yağlar oluşturuyor. Bunu 355 milyon 642 bin Euro ile ilaç; 313 milyon 286 bin Euro ile Hellim; 38 milyon 686 bin Euro ile geri dönüşüm malzemesi; 38 milyon 520 bin Euro ile meyve ve meyve suları; 34 milyon 151 bin Euro ile Patates ihracatı izliyor.