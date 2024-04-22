‘Görevli geldim’

Girne'de telefon hastanesi isimli iş yerine tamir edilmesi için müşteri tarafından bırakılan bilgisayarla cep telefonunu çalan İlyas Burak Ay, bir yıl sonra Lefke’de yakalandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. hakkında 3 gün tutukluluk talep edilen zanlı, ünlü Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından KKTC’ye görevli olarak gönderildiğini öne sürerek, hırsızlık iddialarını reddetti.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de faaliyet gösteren Telefon Hastanesi isimli işletmede çalışan İlyas Burak Ay’ın 29 Mayıs 2023 tarihinde G.M. tarafından tamir edilmesi için bırakılan dizüstü bilgisayarı ve iPhone 13 Pro Max marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan telefonun Girne’de faaliyet gösteren bir telefoncuda bulunduğunu ve satan kişinin sanık İlyas Burak Ay olduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis, telefonun emare olarak alındığını ancak dizüstü bilgisayarın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığını belirtti.

Polis, 30 Mayıs 2023 tarihinde zanlıyı tespit ettikten sonra karakola celp etmek için telefonla aradıklarını ancak arayanın polis olduğunu öğrenince telefonunu kapattığını ve bir daha ulaşılamadıklarını açıkladı.

Polis, zanlının 20 Nisan 2024 tarihinde Lefke'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı kendisinin Ayyıldız Tim isimli Siber Türk hacker grubu tarafından görevli olarak İstanbul’dan KKTC’ye gönderildiğini, böyle bir suç işlemediğini, bu suçtan yargılanırsa psikolojisinin bozulacağını söyledi.

Mahkeme, zanlı hakkında talep edilen 3 günlük tutukluluk süresini onayladı.