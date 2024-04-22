Suç cenneti

Suna ERDEN

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda polis ekipleri zor anlar yaşarken, ülkede kaçak yaşayan 24 kişi tutuklandı, suç işleyen 2 bin 127 sürücü rapor edildi.

Denetimler esnasında polis saldırıya uğrarken, bazı araçlarda bıçak bazılarında uyuşturucu bulundu.

Yakalanan kaçaklarda 8’i dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan, biri Kenya, 2’si Pakistan ve 5’i Nijerya uyruklu 8 zanlıdan Emmanuel Chollom’un üzerinde uyuşturuculu sigara bulunduğu belirtildi.

Girne’de ise 3’ü Nijerya, 3’ü Bangladeş ve 7’si Pakistanlı 14 kaçak mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

8 kaçak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan Michael Ayk Eghe, Destiny Olisedumme We, Emmanuel Chollom, Irshad Irshad, Haris Haris, Felicia Chimoli Shiboko, Kameleldin Amed, İdris Olasunkanmi Olagunju ile ilgili olgular aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Polis, 20 Nisan 2024 tarihinde Lefkoşa'da. Sht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde yapılan denetim sırasında Michael Ayk Eghe ile Destiny Olisedumme We’nin tespit edildiğini söyledi. Polis, We’nin 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 505 gün, Eghe’nin ise 28 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 448 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Irshad Irshad ve Haris Hais’in de Surlariçi’nde tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Irshad’ın 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 322 gün, Haris’in ise 4 Mart 2022 tarihinden itibaren toplam 778 gün, KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Lefke ve Güzelyurt’ta da 4 kaçak yakalandı

Polis memuru, Güzelyurt’taki denetimlerde ise Manisa Bulvarı üzerinde trafik Şubesi ekipleri tarafından kontrol için durdurulan LG 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emmanuel Chollom’un üzerinde yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan izmarit bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden beri 508 gün ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine aynı tarihte Lekfe-Gemikonağı'nda tespit edilen Felicia Chimoli Shiboko’nun 23 Şubat 2018 tarihinde KKTC'ye 90 günlük turist vizesiyle giriş yapıp, 30 Eylül 2019 tarihine kadar öğrenim gördüğünü fakat 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren ülkede toplam bin 664 gün izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

İdris yürürken tespit edildi

Polis, Güzelyurt'ta, Hasan Cafer Sokak üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen zanlı Kameleldin Amed’in de 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 371 gün KKTC'de ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, 20 Nisan 2024 tarihinde Cengizköy'de Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından yolda yaya olarak yürürken tespit edilen İdris Olasunkanmı Olagunju’nun ise 23 Şubat 2018 tarihinde KKTC'ye 90 günlük turist vizesi ile giriş yapıp, 30 Eylül 2019 tarihine kadar öğrenim gördüğünü fakat 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren KKTC'de toplam bin 664 gün kaçak yaşadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt’ta tespit edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlıların ülkede kaçak kaldıkları sürede nerede ve ne şekilde ikamet ettiklerini ve bu süre zarfında herhangi bir işleyip işlemediklerinin araştırılacağını belirtti.

Polis, ayrıca zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından ifade temin edileceğini belirterek, İdris Olasunkanmı Olagunju ile Felicia Chimoli Shıboko’nun bir, diğer 6 zanlının ise 3’er gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılardan İdris Olasunkanmı Olagunju ile Felicia Chimoli Shiboko’nun bir, diğer 6 zanlının ise 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Girne’de 14 kaçak yakalandı

Girne’de kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Samuel Akanımoh, Emmanuel Oluwafemi Mamoye, Osita Emmanuel Ikwuegbu, Farooq Hussain, Mohammad Jakir Hossain, Mohammad Yusuf, Abdalqader Alreqeb, Abadur Rahman, Md Mamun Rashid, Md Wahidur Zaman, Md Shohag Farazi, Rakip Hossain, Mofizur Rahman ve Saiful İslam mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Polis saldırıya uğradı

Polis, 5 ilçedeki trafik denetimlerinde kontrol ettiği 5 bin 350 sürücüden 2 bin 127’si hakkında yasal işlem başlattı.

Rapor edilen 2 bin 127 sürücüden 734’ünün sürat suçu işlediği belirtilirken, 189 araç da trafikten menedildi.

Lefkoşa’da aracında kanunsuz bıçak taşıyan bir kişi tutuklanırken, kontroller esnasında polisleri darp eden 4 kişi gözaltına alındı.

Yine Girne’de alkollüyken trafik kazası yapan şahsın aracında ve evinde yapılan aramada 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve söz konusu kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta bir araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti bulundu, söz konusu şahıs tutuklandı.

Güzelyurt’ta ruhsatı olmaksızın alkollü içki satan iş yeri işletmecisi hakkında da yasal işlem yapılarken, İskele’de kaçak yaşam süren bir kişi tespit edildi.