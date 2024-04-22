Rekor kırdı

Serdar ŞENGÜL

Pazar tezgahlarında geçtiğimiz hafta 70 liraya satılan çileğin fiyatı son 7 günde 50 lira zamlandı.

Merkez Lefkoşa’da dün kurulan açık pazarda dün çilek 120 liradan alıcı bekledi.

Vatandaşlar denetim olmadığı için fiyatların değişken olduğunu söylerken, pazar esnafı yağışlardan dolayı çilek tarlalarının zarar gördüğünü, fiyatların bu nedenle yükseldiğini söyledi.



Ne dediler…?

Saadettin Celalettinoğlu

“Pazar yerinde bazı ürünler ucuz ancak bazıları çok pahalı. Fiyatlarda denge yok. Geçen hafta 70 lira olan çileğin fiyatı bu hafta 120 liraya çıktı. Denetim olmadığı için herkes istediği fiyatı uyguluyor. Belediyeler zabıtalara yetki vermeli, fiyat denetimi yapılmalı.”

Kadir Ertürk

“Çilek tarlalarımız geçen hafta meydana gelen hava muhalefeti sebebiyle zarar gördü. Çilekler aşırı yağıştan dolayı eridi. Böyle olunca da fiyatlar yeniden yükseldi. Zararımız büyük, devletten katkı payı istiyoruz.”

Mustafa Bayur

“Domatesi 35 TL’den satıyoruz. Salatalık da15 TL ve bana göre fiyatlar gayet uygun. Bazı ürünlerin fiyatı ucuzlayınca vatandaş memnun kaldı. Ucuz ürünler kapış kapış satıldı. Ancak fiyatı yüksek ürünlerin yanına kimse yaşanmadı. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak üretim maliyetleri yüksek. Tüccarlar bin liralık tohumu 4 bin liraya satıyor. Haksız kazanç elde ediyor. Bunu dur demek gerekiyor.”

Mehmet Emin

“Yetkililere çağrımız vatandaşın ve esnafın gündelik giderlerine bir çözüm getirmeleridir. Örneğin kiralar çok pahalı, elektrik, akaryakıt belimizi büküyor. Pahalılığı azaltacak önlemler almalarını istiyoruz.”

Fatma Büyükhüseyin

“Emekliyim, aylık harcamalarımın çoğu sağlığa gidiyor, gıdaya kısıtlı bir bütçe ayırmak zorunda kalıyorum. Pahalı ürünlerin yanına yanaşmıyorum. Ucuz olanları almaya çalışıyorum.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çarli biber: 50 TL

Kolokaz: 50

Domates: 35 TL

Soğan: 35 TL

Patates: 30 TL

Salatalık: 15 TL

Muz: 55 TL

Mandalina: 25 TL