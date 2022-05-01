Çocuklar çok eğlendi

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Dernek yönetiminin ev sahipliğinde SOS Çocukköyü Lefkoşa yerleşkesinde gerçekleşen Çocuk Şenliği’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kreş ve anaokulu öğrencileri velileri ile bölge halkı katıldı.

Çocuk Şenliği'nde dans gösterileri, yüz boyama, oyun parkurları ve daha birçok eğlenceli aktivite yer aldı. SOS Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin dans gösterilerin yanı sıra, Cranberries Dans grubu ve LTB Ritim Grubu da sahne aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen şenlikte, elde edilen tüm gelir SOS Çocukköyü Derneği ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

“Kocaman bir aileyiz”

Çocuk Şenliği’nde konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ülkemizin en tecrübeli okul öncesi eğitim merkezlerinden biri olan SOS Kreş ve Anaokulu öğrencilerini ve ailelerini tebrik etti. Bakan Taçoy konuşmasında “Çocuklarımızı umutla ve inandığımız değerlerle toplumuna duyarlı bir birey ve vatandaş olarak yetiştirmek hepimizin borcudur” dedi.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, pandemi dolayısıyla iki yıldır yapılamayan 23 Nisan etkinliklerinin heyecanla yeniden yapılıyor olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, Çocuk Şenliği başlangıcında yaptığı konuşmada, “Kreş ve Anaokulumuzda çocuklarımız güvenli, koruyucu ve deneyimli bir çatının altında. Hayatlarına dokunduğumuz her minik yavrumuzun kalbinde yer edindiğimiz için çok mutluyuz. Biz SOS Çocukköyü Derneği ailesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında, kocaman bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

SOS Anaokulu Müdürü Ebru Efendi ise etkinlikte yaptığı konuşmada gelen tüm konuklara teşekkür etti.

