Huzurlu bir ülke

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ramazan Bayramı öncesi dün Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’yı ziyaret ederek, esnafla görüştü. Esnafla sohbet eden, sorunlarını dinleyen Özersay, ziyaretine dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Özersay, “Arife günü Arasta esnafıyla bayramlaştık. Esnaf daha yeni yeni müşteri yüzü görmeye başladı, herkesin isteği biraz huzur, kavgasız galabasız bir ülke” ifadelerini kullandı.

Bu arada Özersay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özersay mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Genelde tüm emekçilerin, ama özellikle özel sektör çalışanlarının alım gücünün hızla eridiği bu zor günlerde, çalışanların yatırımlarından çalışma saatlerine varıncaya kadar çalışma koşullarının giderek daha da zorlaştığı bir dönemde bu konuları hatırlamak, hatırlatmak ve çözümü için toplumdaki tüm kesimlerin dayanışma halinde mücadele etmesi gereğine dikkat çekmek için 1 Mayıs önemlidir. Çünkü sosyal adaletin olmadığı yerde toplumsal barış ve huzur da olmaz. 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun.”

