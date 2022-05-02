Tatil bugün başlıyor

İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı bugün başlıyor.

Bayram namazı saat 06.28’de, pandemi önlemlerine uygun olarak kılınacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaşma etkinliği Cumhurbaşkanlığı’nda 10.30’da başlayacak.

Merkezi Cezaevi’nde, pandemi önlemleri çerçevesinde bu bayram da mahkumlar aileleriyle açık görüşme yapamayacak.

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, pandemi nedeniyle bu bayram da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin açık görüşe olumlu rapor vermediğini belirterek, mahkumların aileleriyle 2 yetişkin, 3 çocuk olacak şekilde kapalı görüş yapılabileceğini söyledi.

Pandemi süresince mahkumların aileleriyle online görüşmelere olanak verildiğini ifade eden Erdoğan, yeni süreçte görüşmelerin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin raporu doğrultusunda düzenleneceğini kaydetti.

Polis bayram önlemleri

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek.

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

LTB bayram sürecinde hizmet vermeye devam edecek

3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle belediyeler de önlemlerini aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Ramazan Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar bu süre boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecek.

Defin işlemleri

Bayram tatilinde Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin işlemleri için 05488340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilecek.

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecek.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezası gibi ödemeler de www.ltbonline.org web sitesi ile “LTB Online” mobil uygulamasından ödenebilecek.

Gazimağusa Belediyesi bayram tatiline hazır

Gazimağusa Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda halka hizmete devam edecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın belediyeye verdiği yetki kapsamında zabıta ekiplerinin kent genelindeki iş yerlerini denetimleri bayram tatili boyunca da devam edecek.

Bayram süresince, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduracak olan Gazimağusa Belediyesi’ne, acil durumlarda 0392 630 0 500 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Gazimağusa Belediyesi’nin Su İşleri Birimi’ne acil durum hattı olan 0548 8166030 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Vatandaşlar Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde sağlık konusundaki şikayetlerini 0548 8166048 numaralı telefona bildirebilecek.

Cenaze ve defin işlemleri için bayram süresince 0548 816 6051 numaralı telefon hattı 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

Girne Belediyesi birtakım tedbirler aldı

Girne Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için birtakım tedbirler aldı.

Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordon boyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, temizlik hizmetlerini rutin programına uygun verecek.

Vatandaşlar, Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecek;

İmar 0548 881 21 14

Bayındırlık 0542 852 21 18

Temizlik işleri 0533 871 29 29 / 0533 825 01 04

Su işleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10

Kanalizasyon işleri 0533 870 20 17

Cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20 / 0533 850 64 13

Zabıta (kolluk) hizmetleri 0533 826 25 47- 0533 868 28 57

Sağlık işleri 0533 870 20 14

Ayrıca her türlü bilgi ve şikayetler için belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.

Bayram panayırı halk plajına kurulacak

İskele Belediyesi, Ramazan Bayramı için tüm tedbirlerini aldı.

Ramazan Bayramının İskele ve köylerinde huzur içinde geçmesi için önlemlerini günler öncesinden alan İskele Belediyesi Veznesi de hem bayramda vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de emlak vergilerinin son ödeme günü olduğu için 30 Nisan Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan İskele Belediyesi ile Festivalciler Derneği’nin birlikte düzenleyeceği Bayram Panayırı İskele Belediyesi Halk Plajı’na kurulacak.

1-8 Mayıs tarihleri arasında kurulacak panayır, Lunaparkın da açılış saatleri olan 16.00-01.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ulaşabilecek. İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek.

İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime herhangi bir sorunda 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Antijen test merkezi bayramın 3. günü hizmet verecek

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılan Antijen Testleri ise bayramın 1. ve 2. günü yapılmayacak 3. günü olan Çarşamba saat 09.00-13.00 arasında hizmet vermeye başlayacak.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

Genel sorun: 0548 810 11 77

Ustabaşı: 0548 810 11 05

Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29

Defin İşleri: 0548 810 11 05

Temizlik: 0548 810 11 05

Alo Zabıta: 0548 810 11 16

Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili süresince Belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Güzelyurt Belediyesi, bayram süresince herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatlerini düzenleyerek, nöbetçi ekipler devreye koydu.

Tatil süresince acil bir durum olması halinde Merkez Tartı için 0542 888 8101 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 8293244, 0548 829 3265 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

Lefke’de rutin işler devam edecek

Lefke Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırlıklarını tamamladı.

Lefke Belediyesi, bayram süresince defin işlemleri, su ve çöp toplama işlerini rutin olarak devam ettirecek.

Lefke Belediyesi, vatandaşların acil durumlarda aranabilecek telefon numaralarını da kamuoyuyla paylaştı.

Telefon numaraları şöyle:

“İdari İşler ve Temizlik Sorumlusu Turgay Ufuk: 05338268347, Ustabaşı Murat Kadan: 0533 8262126, Su arıza Ahmet Timer: 0533 8350845, Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz: 0533 8268345, Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 7287423.”