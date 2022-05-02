İşçilerle düzenlenen iftar programında konuşan Erdoğan, "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Hâlbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’da düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“1 Mayıs’ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum. Sizlerin nezdinde insanlığın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdekiyle şükredeceğiz, sonra daha iyisi için çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu en iyi siz işçi kardeşlerim bilir.

Dünyamız bir krizi içinde çırpınırken, biz enerjimizi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönlendirdik. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra İnşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz.

Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yerine getiremez. Elleriniz ovuşturarak Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Bu yolda son nefesimize kadar mücadelede kararlıyız. Bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok kişinin alın teri, emeği ve fedakârlığı vardır.”

“Emeksiz yemek olmaz”

“Eskiden ’emeksiz yemek olmaz’ derler. Emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol su elektrik hiçbiri olmaz.

Bu anlayışla hükümetlerimiz döneminde çalışanların emeklerini almalarını sağlayacak adımlar attı. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalarda geçiyor. Bir kısmı iç dinamiklerden bir kısmı küresel nedenlerden kaynaklanan bu sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz.

Tüm çalışanlarının maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik.”