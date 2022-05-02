2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, son günlerde yaşanan hükümet kriziyle ilgili konuştu.

Talat, “Bu yaşadıklarımız çok acı verici, çok üzücü şeylerdir” dedi. Talat, ülkenin büyük bir kaotik ortam içinde olduğunu belirterek, “Sözün bittiği yerdeyiz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 55. Olağan Genel Kurulu’nda Tunç Adanır oy birliği ile Genel Başkan seçildi.

Genel Kurulda ayrıca KTMMOB’nin Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.

KTMMOB 55. Olağan Genel Kurulu, önceki gün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

KTMMOB’nin geçmiş dönemlerdeki Genel Başkanları, KTMMOB’ye bağlı Odaların geçmiş ve şimdiki dönem Başkanları ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Birlik üyelerinin katıldığı Genel Kurula, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve KTMMOB ile Güney Kıbrıs’taki meslek örgütü Bilim ve Teknik Odası’nın (ETEK) oluşturduğu İki Toplumlu Ortak Çalışma Grubu Eş Başkanı Andreas Constantinides de katıldı.

Genel Kurulun açılması sonrası Divan Başkanlığı oluşturuldu. Divan Başkanı Seran Aysal olurken, Divan Sekreterliği görevlerini de Hatice Özsaltık ile Özlem Yaver Agit üstlendi. Faaliyet Raporunu 54. Dönem Genel Sekreteri Evren Çavdır okurken, Mali Raporu da 54. Dönem Genel Saymanı Mert Girgen üyelerin bilgisine sundu. Üyeler Mali Raporu oy birliği ile onayladı.

KTMMOB 55. Olağan Genel Kurulu’nda Organların belirlenmesi bölümüne geçildi. KTMMOB’nin yeni Genel Başkanı oy birliği ile Tunç Adanır seçildi. Yönetim Kurulu ise, Buket Asilsoy, Hasan Hacışevki, Mert Girgen ve Nazife Yılmaz’dan oluşturuldu. Yüksek Onur Kurulu Başkanlığına Seran Aysal, Kurul üyeliklerine de Evren Çavdır, Görkem Çelik, Mehmet Akanyeti, Merter Refikoğlu, Nevter Zafer Cömert ve Serkan Abbasoğlu seçildi. Denetleme Kurulu ise Ali Murat Cellatoğlu ve Turan Öznesil’den oluştu.

Talat: Böyle bir hak yoktur

Genel Kurul’da konuşan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ülkenin büyük bir kaotik ortam içinde olduğunu belirterek, “sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti ile ilgili son günlerde yaşanan hükümet krizlerine değinen Talat, “Bütün bu numaralar dış karışmacılıkların sonucudur. Özellikle son yaşadıklarımız tam da budur. Bu yaşadıklarımız çok acı verici, çok üzücü şeylerdir. Bunları kabullenmemiz mümkün değil. Buna tepki koymak zorundayız. Başka yolu yok” dedi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin ülkenin en büyük meslek örgütleri olduğunu vurgulayan 2. Cumhurbaşkanı Talat, üç birliğin ortak çalışmalarının devamını diledi. “Hukuksuzluğa karşı mücadele çok ciddi şekilde sürdürülmek zorundadır” diyen Talat, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Başbakanlık’ta bekletildiğini yineleyerek, “Böyle bir hak yoktur. Gerekirse hukuk mücadelesi verilmelidir” dedi.