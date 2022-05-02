Barış mesajı

Bazı sivil toplum örgütleri, parti ve sendikalar 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Lefkoşa'da etkinlik gerçekleştirdi.

Kuğulu Park’ta toplanan grup, Sarayönü'ne yürüdü. Burada düzenlenen mitingde DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam 1 Mayıs konuşmasını yaptıktan sonra Ledra Palace’dan Kıbrıslı Rum örgütlerle buluşup, ortak etkinliğin düzenlenen Taksim Sahası’na gidildi.

Ara bölgedeki iki toplumlu etkinlikte PEO ve DEV-İŞ tarafından hazırlanan Ortak Deklarasyonu Türkçe ve Rumca olarak okundu ve iki toplumlu koro sahne aldı.

Yürüyüşe, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve bazı dernek, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022, 01:12