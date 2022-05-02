Renkli anlar yaşandı

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi İşbirliğinde düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi dün gerçekleştirildi. Beylerbeyi köyünde saat 11.00’de başlayan festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Akşam saat 18.30’a kadar süren festivalde ipek koza el sanatları stantları kuruldu, Çatalköy Halk Dansları topluluğu gösteri düzenledi. Müzik dinletisinin de yer aldığı festivalde Yağmur Özerem ve Serhan Candaş konser verdi. Girne sakinlerinin yanı sıra diğer illerden de katılım olurken, ülkemizde yaşayan yabancılar da festivale ilgi gösterdi. 30 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde 2 gün üst üste düzenlenen festival dün sonra erdi.





