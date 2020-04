CTP milletvekili Fikri Toros’un ‘eve kapanma’ günleri piyano çalarak geçiyor

CTP milletvekili Fikri Toros ‘evde kal’ günlerini piyanosunda klasik müzik çalarak geçiriyor.

Uzun zamandan sonra piyano çalmak için bu kadar büyük bir fırsat bulduğunu belirten Toros “Sürekli evdeyim. Bu süreçte gerek milletvekilleri ile gerekse parti üyeleri ile internet tabanlı online sistem üzerindeki bir platformdan iletişim içerisindeyiz. DSÖ’nün ve hükümetin aldığı tedbirlere uymaktayız. Herhangi bir komiteden çağrılmadım ancak her alanda her yardıma hazırım” dedi.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Toros: Evim Karmi’de olduğu için dağ yolunda kimseye temas etmeden sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüşümü yapabiliyorum.

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Toros: Belirli bir yemek söyleyemeyeceğim ama özellikle et yemekleri olsun fırında da tavada da pişirmekteyim.

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Toros: Sanatsal ihtiyaçlarımı müzik ile besliyorum. Piyano ile klasik müzik çalmaktayım. Ticaret odası başkanlığımdan bu yana müziğe yani piyano çalmaya hiç bu kadar vakit ayırmamıştım.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Toros: Sağlık alanında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını engelleme açısından zamanında ve yerinde alınan kararlardı. Ancak açıklanan ekonomik paketin felsefik olarak yanlışlıklar içerdiğini düşünmekteyim. Coronavirüs tüm dünyada sosyal ve ekonomik krize yol açtı. İşletme ve emekçilerin bu kriz sonrası devam edebilmesi için hükümetin ekonomiye taze kan enjekte etmesi gerekirdi. Dünyada bir ilk olmasak da kamu ve özel sektör ülkemizde kesintiye uğradı dolayısı ile ekonomik anlamdaki siyaset politikasını yanlış buluyorum.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Toros: Sayın Cumhurbaşkanı krizin başında Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi nedeniyle etkili olmuştur bu süreçte fakat daha sonraki çalışmalara müdahil edilmediği için etkili olamadı. Cumhurbaşkanının dış kaynak konusunda yaptığı çalışmalar da atılan doğru adımlar arasındadır.