Damaklarda unutulmayan lezzetler 

Akdeniz deyince hep akla güneş, deniz, kum ve bölgeye özgü yiyecekler gelir.

Ben bugün sizlere bunları saymayacağım, olmayandan başlayarak yaratılan olgulara geleceğim.

Akdeniz’de artık uzun zamandır özlem duyduğumuz eski dönemlerin vazgeçilmezleri olan Orfoz, Mineri, Minekop, Voppa, Barbun balıklar yok! Dolayısıyla sahilin restoranları, kültür balıkları ve el becerisiyle başarıyı yakalamış mezeler ile yetiniyorlar.

Geçtiğimiz günlerde değerli dostlarım Reşat Akar ve Adnan Pekkan ile Alper Pınar yönetiminde olan Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Fora Balık restoranına gittim. İyi ki de gitmişim. Yiyecek ve içecek kökenli bir marka restoranın sahipliğini de yapmış olan Alper Pınar’ın profesyonelliği Ala Carte restoranlarda da görülüyordu. Başlangıçlarda gelen kavun, Ezine peynir, Çakıstes, kuru cacık, humus, deniz börülcesi, zeytinyağlı enginar, atom mezesi, fava, ekşili tahin, Levrek marin, ahtapot salata ve Girit mezesi ile birbirinden güzel lezzetleriyle damağınızda muhteşem tatlar bırakıyor. Bunların arasında ben en çok Levrek Marin, Ahtapot Salata ve Girit ezmesini beğendim.

Muhteşem bir yapıt olan ve gerçek el kesmesi olduğu düzensizliğinden belli olan Kalamar Sote çok başarılı bir şekilde marine edilerek pişirilmişti. Bu lezzetli tabakların ardında olan Baş Aşçı Hasan Akçay ve Ala Carte Şef Gökhan Güney’in muazzam dokunuşları ile tüm tabaklar bir sanat eserine dönüşüyor. Karides Fırın ise güveçte formuyla ve boyutuyla göz dolduruyordu. En güzel temennim, bu lezzetlerin ülkemizin denizlerinde yetişen böceklerinden olduğu düşünmektir. Zira çocukluk yıllarımızda İstanbul’da Ege bölgesinden gelen karideslerle hafta sonlarındaki akşam yemeklerinde bayram ederdik.

Fora Balık restoranın ana yemeklerinden Deniz Levreği Izgara ve Çipura arasından benim sizlere tavsiyem, Kaya Levreğin yaprak şeklinde açılmışının ızgarasıdır. Pişman olmayacaksınız.

Genellikle otellerin Ala Carte restoranları misafirlerine çok sıcak gelmez ve çok da tercih edilmez. Fakat Fora Balık restoran gerek haftanın dört günü müzik yapan Necla Aykılıç’ın yorumladığı şarkılarıyla eski günleri hatırlatmasıyla gerek fiyat ve kusursuz servisiyle sizleri mutlu edecektir.

Boğaz’ın, Tarabya’nın, Kireçburnu’nun, Bebek’in balık restoranları kadar başarılı olan Fora Balık Restoran’a yolunuzu düşürün.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023, 02:47