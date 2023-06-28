Bayram Hediyesi Zamları

Ekmek, akaryakıt, elektriğin ardından çiğ süte de zam geldi. Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın çiğ süt fiyatlarına yüzde 18 zam yaptığını açıkladı. Birlik, bu artışın en temel tüketim malı olan süt ürünlerinde pahalılığa neden olduğunu belirtti. Birlik, yaşanacak pahalılıktan Tarım Bakanlığı’nın sorumlu olacağını kaydetti.

Tarım Bakanlığı’nın “ben yaptım oldu” mantığıyla hareket ettiğini savunan SÜİB, yapılan zammın vatandaşın alım gücüne vurulan bir darbe olduğunu ileri sürdü.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Tarım Bakanlığı seçimin ertesi günü, hiçbir şekilde İmalatçıların fikirlerini almadan ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla yine Çiğ Süt fiyatlarına yüzde 18 zam yapmıştır.

Hiçbir bilimsel maliyet hesabına dayanmayan, Arpa ve Bala fiyatları değişmemişken, sadece dövize bağlı ithal hammadde fiyatları bahane edilerek zam yapılmıştır. Hammadde fiyatlarındaki yüzde 15’lik kura bağlı artış, yeme yüzde 7 olarak yansımıştır ancak yılbaşından buyana hayvancıların elde ettikleri et gelirleri ve desteklemeler her zamanki gibi görmezden gelinerek hesaba katılmamıştır. Hayvancıların Bakanlığa gelip bağırıp çağırmasına dayanan bu zamla birlikte 2023 yılında hayvancılar süt fiyatlarına yüzde 35, canlı hayvan fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde gelir artışı elde etmiştir. Tarım Bakanlığı’nın verdiği süt teşviki ve diğer sayısız desteklemeleri saymıyoruz.

Vatandaşın alım gücüne vurulan bu darbe ile en temel tüketim malı olan süt ürünlerinde yaratılan pahalılığın sorumlusu Tarım Bakanlığıdır.”

Ekmek, akaryakıt, elektrik…

Öte yandan önceki gün akaryakıta 10 gün arayla ikinci kez zam yapılırken, benzinin litresi 24,25 liraya yükselmişti. Yapılan artışlarla 95 oktan benzin 22,89 TL’den 24,25 TL’ye, 98 oktan benzin 23,38 TL’den 24,78 TL’ye, dizel 20,64 TL’den 22,14 TL’ye, gaz yağı 20,64 TL’den 22,14 TL’ye çıkmıştı.

Akaryakıtın yanı sıra ekmeğe de zam yapılmıştı. Buna göre; 200 gram somun ekmeğin fiyatı 7 liradan 10’a çıkarken, 600 gram köy ekmeği ve sandviç ekmeği 35 liraya yükselmişti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da 1 Temmuz itibariyle elektrikte zamlı tarife uygulanacağını duyurmuştu. Elektriğe kilowat saat başına 60 ile 80 kuruş arasında artış yapılırken, konutlara uygulanan tarife (0-250 kws) bir lira 61 kuruştan bir lira 932 kuruşa çıkarılmıştı. Ticari tarife ise 3 lira 32 kuruştan 3 lira 98 kuruşa yükselmişti.