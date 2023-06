Yargısı ileride

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince yapılan kontrolde gümrüksüz ve sahte mühürlü et tasarruf ettikleri tespit edilerek, tutuklanan Akbıçak Kasap’ın sahibi Halil Akbıçak ile Tansel Et Pazarı işletmecisi Tansel Dağaşaner dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 23 Haziran 2023 tarihinde saat 14.30 sıralarında Küçük Kaymaklı’da Halil Akbıçak’ın sahibi olduğu Akbıçak Kasap isimli işyerinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince yapılan kontrolde 563 kilo kemikli sığır eti ve 366 kilo karkas kuzu eti ele geçirildiğini söyledi. Polis, ele geçirilen etlerin KKTC’de bir mezbahadan kesilmediğini, gümrüksüz olarak tasarruf edildiğinin tespit edildiğine vurgu yaptı.

Polis memuru, aynı gün saat 16.30’da yine Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Tansel Et Pazarı isimli işyerinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince yapılan kontrolde 387 kilo kemikli sığır etinin ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen etlerin KKTC’de bir mezbahadan kesilmediğini, gümrüksüz olarak tasarruf edildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, yürütülen soruşturmada Halil Akbıçak’ın etleri Ali Üzüm’den aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, tutuklanan Ali Üzüm’ün etlerin üzerindeki mühürden haberdar olmadığını beyan ettiğini ancak mührün Veteriner Dairesi’ne ait olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, meselede yürütülen ileri soruşturmada etleri getiren şahıslardan birinin de Hüseyin Dağaşaner olduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılığı kalmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.