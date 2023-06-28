Herkes şokta

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın sevilen ismi, Milliği Eğitim Bakanlığı çalışanlarından Tolga Kınacı 45 yaşında hayata veda etti.

Göçmenköy’deki evinde dün sabah ölü bulunan Kınacı’nın vefatı ülkede büyük üzüntü yarattı.

Evli ve 19 aylık çocuk babası olan Kınacı’ya yapılan otopside kalp yetmezliği ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kınacı, dün Lefkoşa İsmail Safa Camiinde ikinci namazının ardından saat 16.40’ta Lefkoşa’da toprağa verildi.

Sporcu kimliğinin yanı sıra uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi’nde görev yapan Kınacı’nın cenaze töreninde devlet erkanı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra birçok bakan ve milletvekili Kınacı ailesinin acısını paylaştı.

Tolga Kınacı cenaze namazının ardından Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu taziye mesajı yayımladı. Mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Tatar: Derin üzüntüsü içerisindeyim

“Tolga Kınacı’yı çok zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Acımız sonsuz ve tarifsiz. Yüreği vatan sevgisi dolu Tolga Kınacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim.”

Töre: Daima kalplerde yaşayacak

“Çok değerli kardeşimiz, Tolga Kınacı’yı bayram arifesinde ani bir şekilde, genç yaşta kaybetmenin derin acısı ve kederi içerisindeyim. Tolga kardeşimiz, enerjisi, bu ülkeye, çocuklara ve gençlere hizmetiyle daima kalplerde yaşayacaktır. Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine derin sabırlar diliyorum."

Üstel: Zamansız ayrılışı bizleri derinden üzdü

“Yıllardır partimizin her kademesinde yüreğini ortaya koyarak çalışan, yüreği devlet, memleket ve insan sevgisi dolu, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kardeşimiz Tolga Kınacı’nın aramızdan zamansız ayrılışı bizleri derinden üzmüştür. Kardeşimize Allah’tan Rahmet, yaslı ailesine ve partililerimize başsağlığı diliyorum.”

Çavuşoğlu: Acımızı tarif edecek hiçbir söz yok

“Bakanlığımızda görev yapan personelimiz Tolga Kınacı’yı zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Acımızı tarif edecek hiçbir söz yok. Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli mesai arkadaşımız Tolga Kınacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim.”

UBP bayramlaşma programlarını iptal etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Milli Eğitimi Bakanlığı personeli, UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Tolga Bahattin Kınacı’nın vefatı dolayısıyla Kurban Bayramı süresince gerçekleştirmeyi planladığı bayramlaşma programlarının iptal edildiğini duyurdu.