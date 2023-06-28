Saatlere uymayanlara ceza

Değirmenlik-Dağ yolunda önceki sabah ağır vasıtaların trafiğe çıkma saati denetlendi. Lefkoşa Trafik Şubesi Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibinin saat 06.45 ile 08.30 saatleri arasında gerçekleştirdiği kontrolde trafiğe çıkma saatine uymayan 8 kamyon rapor edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, yoğunluğun azaltılması hedefiyle yapılan denetimlerin sık sık devam edeceği belirtildi. Yürürlükteki yasaya göre; ağır vasıta araçlar 06.00-08.00 saatleri arasında belirlenen yol güzergâhlarında trafiğe çıkabiliyor. Saat 08.00’den sonra trafiğe çıkan ağır vasıtaların sürücülerine 13 bin 58 TL ve 10 puan ceza yazılıyor.





Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023, 02:09