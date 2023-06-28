‘İflastayız’

Güney Kıbrıs’taki benzinciler, Kuzeyden akaryakıt alımını protesto amacıyla dün Metehan sınır kapısında eylem yaptı. Eyleme 80’den fazla petrol tankerinin katıldığı gözlemlendi. Rum polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem sırasında konuşma yapan Rum Benzinciler Birliği Başkanı Savvas Prokopiu, özellikle Lefkoşa’nın Rum kesimindeki istasyonlarda akaryakıt satışının yüzde 40 dolayında azaldığına dikkat çekti.

Rum benzinciler, Kuzeyden akaryakıt alımını protesto amacıyla dün Metehan Sınır Kapısında eylem yaptı. Saat 11.00’de başlayan eylem nedeniyle, Metehan Geçiş Kapısı’ndaki geçişler bir süreliğine durdu. Bazı Rumlar, eylem saatinden önce KKTC’ye geçebilmek için büyük çaba sarf etti.

Eylemde 80’den fazla tanker, Metehan Kapısı yönünde konvoy oluştururken, bazı eylemciler de yaya olarak geçiş kapısına gitti. Burada, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği Başkanı Savvas Prokopiu tarafından açıklama yapıldı. Prokopiu, Metehan Geçiş Kapısı’nda, KKTC’den akaryakıt alınmasını protesto etmek için, sorununun çözülmesine yönelik çokça çabanın ardından toplandıklarını belirterek, kaçak akaryakıt ticareti ile Yeşil Hat Tüzüğü’nün suiistimal edilmesinin yasa dışı olduğunu söyledi. Bu sorununun Hükümet tarafından bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Prokopiu, Hükümet’in alacağını belirttiği tedbirlerin sözde kaldığını savundu. Bu durumdan yalnızca akaryakıt istasyonlarının değil, diğer sektörlerin de olumsuz etkilendiğine işaret eden Prokopiu, geçiş kapılarına yakın olan akaryakıt istasyonlarının cirosunda yüzde 35-yüzde 40 oranında azalma olduğunu söyledi.

Eylemciler, buradaki açıklamanın ardından muhtıra vermek üzere Başkanlık Sarayı’na yürüdü. Muhtırada, Rum Yönetiminin akaryakıt ticaretine karşı önlem almasını isteyen Rum Benzinciler, iflas noktasına geldiklerini belirtti. Rum benzinciler, önlem alınmaması halinde daha etkili eylemlerin yapılacağı uyarısında bulundu.

Hristodulidis: Gerçekten de bir sorun var

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Yeşil Hat Yönetmeliği çerçevesinde gerekli kontrollerin yerine getirilmesi için talimatların verildiğini söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs Otelciler Derneği Genel Kurulu'na katılan gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt istasyonu sahiplerinin protestosu hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Tamamen dürüst olmak istiyorum. Gerçekten de bir sorun var. Kendileriyle Dışişleri Bakanı olduğum dönemde de görüşmüştüm. Endişelerin çok farkındayım, özellikle ticari amaçla kullanıldığında haksız rekabet oluyor” dedi.

Sıkı önlem alıyorlar

Bu arada Rum Enerji Bakanı Yorgo Papanastasiou, dün yaptığı açıklamada hükümetin Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt alımıyla ilgili suistimalleri önlemek için geçişlerde daha sıkı denetimler yapılacağını söyledi.

Papanastasiu, Rum benzincilerin Kuzeyden akaryakıt alınmasından dolayı zarara uğradıklarını söylediklerini; itirazların dikkate alındığını, ancak Kıbrıslı Rumların Kuzeyde depolarını doldurmalarının Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olduğunu açıkça belirttiğini söyledi.

Rum Bakan, ticari amaçla akaryakıt alımının ise yasak olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz Cuma günü polisin, Meniko köyü yakınlarında seyreden bir araçta 160 litre benzin ele geçirdiğini kaydeden Papanastasiou, bu tür suiistimalleri önlemek amacıyla geçiş noktalarında daha sıkı kontroller yapılmasına karar verildiğini açıkladı.