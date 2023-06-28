Suna ERDEN

Girne’de misafir olarak gittiği evde arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 63 yaşındaki Seyfi Koç, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Teminat duruşmasına çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis memuru, Girne’de bir şahsın evine misafir olarak giden zanlının, arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğunun kalçasına penisini sürterek cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, kız çocuğunun annesinin şikayeti üzerine zanlının Değirmenlik bölgesinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının cep telefonunda yapılan incelemede çocuklarla ilgili birçok video ve fotoğraflar belirlediklerini, başkalarına karşı da benzer suçlar işlemiş olabileceğini açıkladı.

Polis, kız çocuğunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki çocuk psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini ve tıbbi raporun beklendiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının cep telefonun incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

