Bölge halkı tepkili

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu ve bazı bölge muhtarları dikkat çekici bir pankartla Portakal Festivali’ne katıldı. Festival kortejine, “Güzelyurt Hastane inşaatı bitirilsin” yazılı pankartla boy gösteren muhtarlar ve platform üyeleri, alkışları arasında Güzelyurt Anfi Tiyatrosuna kadar yürüdü. Platforma sözcüsü Şinasi Özdeş, yaptığı açıklamada7 yıldan beri yarım bırakılan hastaneye dikkat çekmek amacıyla pankart açtıklarını ifade etti. Özdeş, “Başbakan Ünsal Üstel ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra sahneye çıktığı esnada pankartımızı onların görebileceği şekilde tekrar açtık. Halkımız büyük bir coşkuyla alkışladı” dedi. Özdeş, bundan sonraki adımlarını ise TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile görüşmek olduğunu belirtti. Özdeş, ayrıca 20 Temmuz’da ülkeye gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da durumu anlatacaklarını ifade etti. Özdeş, Halkımızın hastaneye olan ihtiyacını duyurmak görevimizdir. Üç ayda hastane inşa eden TC Cumhurbaşkanının sesimizi işiteceğine inanırız” ifadelerini kullandı.

