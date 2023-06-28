Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Muratağa, Atlılar, Sandallar köylerinde yaşayanlar kavurucu yaz sıcağında susuzlukla boğuşuyor. Diyalog muhabirine konuşan şehitler köyü sakinleri, köylerine gelen su hattından, Yıldırım köyü mandıra ve bahçelerine su aktarılması nedeniyle susuz kaldıklarını belirtti. Gazimağusa Kaymakamlığı ise Su İşleri Dairesi aracılığıyla köye tanker göndererek, Şehitler köylerinin bayramdaki su ihtiyacını geçici olarak giderdi. Köy muhtarı Olsan Karabardak, dün gün boyu tanker ile dolaşarak tüm evlerin depolarına tek tek su verdi.

Karabardak: 3 yıldır bu sorunu yaşıyoruz

Diyalog muhabirine açıklama yapan muhtar Olsan Karabardak, son 3 yıldır Haziran-Ağustos ayları arasında su sorunu yaşadıklarını söyledi. Yaptıkları araştırmada, 20 adet saat bağlanarak, kendi şebekelerinden, Yıldırım köyü mandıra bölgesine su aktarıldığını tespit ettiklerini belirten Karabardak, Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinin susuz kaldığını ifade etti. Hayvancının veya bahçecinin kullandığı suda gözleri olmadığını söyleyen Karabardak, “Bizim hakkımız olan suyun başkalarına verilmesini kabul etmiyoruz, ayrı bir hat çekerek o bölgeye suyu farklı yerden versinler” şeklinde konuştu. Şehitliklere gelen ziyaretçilerin elini yüzünü yıkayacak su bulamadığını, aynı şekilde camiye giden köylülerin de abdest alamadığını belirten Karabardak, bayram arifesinde Kaymalamlık ve Su İşleri Müdürlüğü’nün tanker göndererek, köylünün su ihtiyacını karşıladığını ifade etti ve teşekkürlerini dile getirdi.

Aşır: Kalıcı çözüm bekliyoruz

Muratağa-Sandallar-Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ise bir aydır köylerde suların akmadığını belirtti. Aşır, Yıldırım köyü mandıra ve bahçelerine, köylerine gelen hattan su verilmesi nedeniyle bu sıkıntıyı yaşadıklarını anlattı. Aşır, yetkililerin sorunu çözmek için hiçbir çaba sarf etmediğini ileri sürdü. Aşır, “Tankerlerle taşıma su getirdiler, ancak bu su 2 gün sonra yine bitecek, ondan sonra yine susuz kalacağız. Kalıcı çözüm istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yıldırım: Bir aydır suyumuz yok

Köy sakinlerinden Hasan Yıldırım ise bir aydır suların akmadığını, evlerinde bir damla su olmadığını belirterek, “Türkiye’den su gelmeden bizim köyde su vardı. şimdi Türkiye’den su geldi ama bizim köyde su yok, bu nasıl bir çelişkidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Keser: Kalıcı çözüm bulunacak

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ise şehitler köylerindeki su sorununa hassasiyetle yaklaştıklarını, tankerlerle bayram öncesi geçici de olsa sıkıntıyı çözdüklerini belirtti. Keser, bayram sonrası Su İşleri Dairesi Müdürlüğü ile de görüşerek bölgeye gerekli boruların döşenerek, kalıcı çözümün bulunacağını ve Şehitler köylerinin su sıkıntısının tamamen çözüleceğini ifade etti.

