Derin doku ve baskılı masajların faydaları

Spor ve derin doku masajının Batı kültürün de öncüsü sayılan İsveç masajı, kaslara yoğun bir baskı uygulanarak germe ve vuruş teknikleri içerir. Yağlı uygulanan bu masajda hareketlerle sinir sistemi ve cilt uyarılır. Bu sayede kan dolaşımı artar, kas gerginliği hafifletilerek kasların esnekliğinin artırılması hedeflenir. Terapist, vücudunuza parmakları, elleri, ön kolu ve dirsekleri ile baskı uygular. Yoğunlukla ana kas gruplarının üzerine çalışılırken, lenf sistemini uyararak toksinlerin vücuttan atılmasını da hızlandırır. Derin doku masajı ve İsveç masajı arasında benzerlikler olmasına rağmen, birbirlerinden farklıdırlar. İsveç masajı, derin doku masajından daha naziktir. Günlük hayatta, sürekli masa başın da çalışmaktan dolayı oluşan sırt ve bel ağrılarında veya normal egzersizler sonucu kasların gerilmesinden meydana gelen ağrılarda, sıkı kasları gevşetir. Bu masaj, batı anatomi ve fizyoloji uygulamalarına dayandığından lisanslı terapistlerin uygulama yapması en doğru olandır. Shiatsu masajı geleneksel doğu felsefesi ile şekillenmiş masaj türleri ve Batı tekniklerinden oldukça farklıdır. Japonya kökenli olan shiatsu, vücudun kendi kedini iyileştirmesi ve dengeyi bulabilmesi felsefesine dayanır. Zihnin ve bedenin eş zamanlı olarak iyileşmesi bu masaj da ön plandadır. Japonca da parmak anlamına gelen ‘shi’ ile baskı anlamına gelen ‘atsu’ kelimelerinden türeyen shiatsu, vücuttaki pozitif ve negatif enerjiler olan Ying/Yang arasındaki denge kurmayı amaçlar. ‘ Parmakla bastırmak’ anlamına gelen shiatsu’yu bir tür enerji masajı olarak da tanımlayabiliriz. Akupunktur noktalarına meridyen boyunca dairesel şekilde bastırarak, meridyenler üzerindeki belirli noktalara basınç uygulanır. Bu basınç sayesinde vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan gerginlikler ve kasılmalar giderilir. Japonya’da bu terapinin holistik olduğu düşünülür çünkü kişiyi bütünüyle iyileştirme çabasındadır. Asya geleneksel tıp sisteminde, hastalıklara enerjinin vücutta akışının bozulmasının neden olduğuna inanılır. Bu bozulma duygusal faktörler, iklim, stres, vücutta biriken fazla toksin miktarı veya fiziksel travmadan da kaynaklanıyor olabilir. Shiatsu, yerde matın üzerinde veya sert yüzeyi olan bir yatak da uygulanır. Masajı olan kişinin pamuklu rahat kıyafetler giymesi gerekir. Vücudu esnetme teknikleri ile başlanır, önce kaslar gevşetilir. Parmak uçları ile uygulanan basınç, bedende geniş bölgelere uygulandığı gibi vücudun ihtiyacına göre ince detaylara da uygulanarak devam eder. Shiatsu masajı, dolaşımınızı kolaylaştırır, vücudunuzu detoksifiye eder, kan basıncını düşürür ve gergin kaslardaki ağrıları azaltır. Seans bitiminden bir saat sonra dinlenme ve bol su içme önerilir.