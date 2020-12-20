Futbol özlemi giderildi 2-2

Beyzade ÜNALMIŞ

Ülkede futbol karşılaşmaları geçtiğimiz hafta alınan kararla dururken, idmanlarına devam eden takımlar bu kez hazırlık karşılaşmasında bir araya geldiler.

Dün Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda bir araya gelen Hamitköy ile Esentepe takımları 2-2 eşitlikle maçı tamamladılar. İlk devreyi Hürkan’ın golüyle Esentepe önde kapatırken Hamitköy ikinci devrede Hasan Akkuyu ile skora denge getirdi.

Mehmet Çil’in penaltı kaçırması ile öne geçme şansını tepen Hamitköy Taner ile yine öne geçme fırsatını 69. dakikada bulan taraf oldu.

Oyunu bırakmayan Esentepe genç oyuncusu Hüseyin ile skora yeniden denge getirse de kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve karşılaşma 4 golün çıktığı günde 2-2 eşitlikle tamamlandı.