İskele kıyı alanlarının “kontrolsüz beton yığınları haline gelmemesi” amacıyla eylem yapıldı

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, İskele’nin kıyı alanlarının “kontrolsüz beton yığınları haline gelmemesi” amacıyla eylem yaptı.

“Long Beach” diye anılan bölgede eylem yapan inisiyatif, Long Beach’de yapılması tasarlanan otel inşaatının, Çevre Dairesi nezdindeki “Çevresel Etki Değerlendirme” sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Bu otel inşaatının, kıyının doğal dokusuna aykırı olduğunu savunan inisiyatif, bölgedeki gerek deniz gerekse kıyıdaki ekolojik yaşamı olumsuz etkileyeceğini, rekreasyon alanlarının kamu yararına kullanımına engel olacağını, ayrıca daha pek çok çevre sorununu da beraberinde getireceğini kaydetti.

İnisiyatif, bu hususları içeren itirazını, Çevre Dairesi’ne ilettiğini kaydetti.

İnisiyatif, eyleme destek veren örgütleri de şöyle sıraladı:

“İskele Esnaf ve Zaanatkarlar Birliği, İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü, İskele Yurttaş İnisiyatifi, İskele Kadınlar Derneği, Larnaka Kadınlar Birliği Derneği, Karpaz Dostları Derneği, Gastronomi ve Turizm Kıbrıs, Şehir Plancılar Odası, Yer Bilimleri Mühendisleri Odası, Mağusa İnisiyatifi, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Green Pedal, Sol Hareket, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Perception Youth, Actiwetea, Take Action Cyprus, Sıfır Atık Kıbrıs.”

TDP de İskele için endişeli

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Safiye Özaltıner, İskele Long Beach bölgesinde yapılması planlanan “Turistik Tesis Projesi”nin, kamu yararı hilafına ve yasa ile mevzuatlara aykırı bir şekilde olmaması gerektiğini belirtti.

Özaltıner, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu konuda başta Şehir Planlama, Çevre Koruma Dairesi ve İskele Belediyesi’ne görev düştüğünü kaydetti.