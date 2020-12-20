Uyarı dikkate alınmamış

Gaziantep’te Covid-19 yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin ölümüne yol açan patlama riskinin önceden bilindiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın uyarı yazısını olaydan sadece bir gün önce hastanelere gönderdiği ortaya çıktı.

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 9 hastanın hayatını kaybetmesinin arkasından büyük bir ihmal çıktı.

Covid hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan düşük kaliteli oksijen terapi cihazlarının yangın çıkardığı yönünde çok sayıda hastaneden Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapıldı, ancak cihazların kullanımına devam edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın da Gaziantep'teki patlamadan bir gün önce tüm hastanelere yazı göndererek bu cihazların yangına neden olduğunu bildirdi ve yangınların önlenmesi için eğitime ağırlık verilmesini istedi. SÖZCÜ'ye bilgi veren uzmanlar, kalite sorunu yaşanan cihazları ithal eden firmalar ile bu cihazları tüm hastanelere göndermek üzere satın alan Sağlık Bakanlığı yetkililerinin araştırılması gerektiğini ifade ettiler.

Tüpe bağlanırsa patlama olur

Uzman hekimlerin verdiği bilgilere göre; Covid-19 nedeniyle oksijen ihtiyacı artan hastalara hastanelerde düzenli olarak oksijen veriliyor. Sağlık Bakanlığı, hastalara oksijen akımını artıran cihazları hastanelere gönderdi. Cihazlar yaygın olarak kullanılınca aşırı yüklenme nedeniyle hastanelerde ilave oksijen ve enerji ihtiyacı doğdu. Bu cihazlar sayesinde hastalar oksijeni daha fazla hissettiler. Ancak cihazlar yüksek akım nedeniyle sık sık yanmaya ve yangına neden olmaya başladı. Bu yangınlar etrafa zarar vermeden çoğunlukla söndürüldü.

