İnsanlık dışı bir muamele 

Almanya'da evlerine gece yarısı yapılan polis baskınıyla sınır dışı edilen Akyüz ailesi yaşadıklarını anlattı. Aslen Mardinli olduğunu söyleyen Mahmut Akyüz, Almanya'da gönüllü olarak yabancılara yardımcı olduğunu belirterek, "Orada yaşayan bazı Almanlar bana tepki gösteriyordu. Bunları sen mi getiriyorsun deyip beni istemiyorlardı" dedi.

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, 3 Aralık gecesi 02.30’da evlerinin kapısı kırılıp gözaltına alındı. Ailenin iddiasına göre, çok sayıda polisin katıldığı baskında, 13 ve 15 yaşlarındaki çocuklara bile terörist muamelesi yapıldı.

Konuşmalarına izin verilmeden ve hiçbir açıklama yapılmadan havaalanına götürülen aile, özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi. 33 yıldır Almanya’da yaşayan ve çocukları da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz yaşananları anlattı.

Akyüz 33 yıldır Almanya’da yaşadığını birçok dil bildiği için resmi işlemleri için mültecilere, yabancılara hatta evsiz Almanlara yardım faaliyetleri yaptığını söyledi.

‘40’tan fazla polis vardı’

Hiçbir dernek ya da organizasyon üyesi olmadığını söyleyen Akyüz, tek bir suçlama ile karşılaşmadan bir gece evine yapılan polis baskınıyla sınır dışı edildiğini ifade etti. Akyüz, “Gecenin bir yarısı gözlerimi açtım 4-5 polis etrafımı sarmış. Evin içerisi polislerle doluydu 40 belki daha fazla polis vardı. Şok geçirdim. Küçük çocuklarıma gittiler önce. Sahra 15, Muhammet 13 yaşında. Çocuklar bağırmaya, çırpınmaya başladı. Ben sadece ne yapıyorsunuz, çocukları bırakın, korkuyorlar demeye çalıştım” dedi.

‘Sen ne yaptığını biliyorsun dediler’

Konuşmasına fırsat kalmadığını belirten Akyüz, “Ellerimi kelepçelediler, belime bir kemer takarak ayaklarıma pranga taktılar. Bir an acaba oğlum mu bir şey yaptı diye düşündüm ama bu kadar polisin gelmesini gerektirecek bir şey yapmış olamazdı. Oğlum bir şey yapmadığını söyledi. Karıma da benim gibi pranga taktıklarını görünce, hasta olduğunu en azından ona yapmamalarını söyledim. Ne yaptım suçumu söylesenize diyorum çünkü suçsuz olduğumu biliyorum kendimden eminim. Sen biliyorsun ne yaptığını dediler. Cep telefonlarımıza, banka kartıma, parama el koydular. Birkaç parça eşya almamıza izin verdiler” dedi.

