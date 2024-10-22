Dinleyenler mest oldu

Mağusa Kent Orkestrası, Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonu ile düzenlenen konserde halkla buluştu.

Derviş İşgüzar’ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı, Burcu Durmaz ve Mağusa Kent Orkestrası ile ‘’Unutulmaz Aşk Şarkıları’’ konseri, cumartesi akşamı Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.

Konserde, ayrıca, 14-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ‘’Adalet İçin 3 Dakika Karanlık’’ eylemi kapsamında Namık Kemal Meydanı karanlığa bürünerek İsias davasında adalet arayışına dikkat çekildi.

2024 yılının bahar aylarında, Oskay Hoca, Atakan Sarı ve Mustafa Fegan’ın ortak vizyonuyla kurulan Mağusa Kent Orkestrası’nın ilk kez dinleyicisiyle buluştuğu konserde, orkestranın kurulum amacı ve üyeleri de halka tanıtıldı.



