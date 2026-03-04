Özel fotoğraflar yer alıyor

İzciliğin Kıbrıs’taki tarihsel yolculuğunu aktaran “Celal İzcibayar-İzciliğin İzi” adlı sergi önceki akşam Saçaklı Ev’de açıldı.

Avrupa İzci Örgütü üyesi Serhat Bayar tarafından hazırlanan, izciliğin Kıbrıs’taki tarihsel yolculuğunu ziyaretçilere iki ayrı bölüm olarak sunan sergi 5 Mart Perşembe gününe kadar gezilebilir.

Serginin ilk bölümünde, Kıbrıs’ta 1920-1974 yılları arasında gerçekleştirilen izcilik faaliyetlerini belgeleyen 70 fotoğraf yer alıyor. İkinci bölümde ise “Bir yeminin ardından izcilikte geçen 80 yıl” temasıyla, Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü vesilesiyle verilen İmparatorluk Onur Payesi sahibi, Uluslararası İzci Komiseri Celal İzcibayar’ın izcilik hayatını yansıtan kişisel eşyaları sergileniyor.

Serginin açılışına Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Uluslararası İzci Komiseri Celal İzcibayar, Avrupa İzci Örgütü Üyesi Serhat Bayar ve sanatçı Ertaç Hazer de katıldı.

Etkinlikte günümüze Kıbrıs’taki izcilik faaliyetlerini içeren fotoğraflardan oluşan bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Ziyaretçilere Celal İzcibayar’ın kendi yazdığı “Bir Dünya” isimli kitap da hediye edildi.

