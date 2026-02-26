Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası, kuruluşunun 35’inci yılını yıl geneline yayılan konser ve kültür-sanat etkinlikleriyle kutluyor. Kentin kültür hayatında önemli bir yere sahip olan orkestra, farklı müzik türlerini sanatseverlerle buluşturarak geniş bir repertuvarla sahne almaya devam ediyor.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonlar, hem klasik müzik hem de caz ve modern türlerdeki performanslarla dikkat çekiyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Cozy Jazz Night” konseri, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

35’inci yıl etkinlikleri çerçevesinde 24 Şubat Salı akşamı Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen “Cozy Jazz Night” konseri, sıcak ve samimi atmosferiyle öne çıktı. Saat 19.30’da resepsiyonla başlayan etkinlikte davetliler konser öncesinde bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu. Saat 20.00’de başlayan konserle birlikte salonda caz müziğin ritmi yükseldi.

Gecede, Hüseyin Altan solist olarak sahne aldı. Caz klasiklerinden oluşan repertuvarda Tenor Madness, On The Sunny Side of the Street, Douce Ambiance, After You’ve Gone ve The Way You Look Tonight gibi sevilen eserler seslendirildi. Hüseyin Altan’ın yorumları ve sahne enerjisi izleyicilerden tam not aldı.

Beş kişilik orkestra, uyumlu performansı ve güçlü enstrümantal altyapısıyla geceye damga vurdu. Saksafon, piyano, kontrbas ve davulun öne çıktığı düzenlemelerle cazın klasik tınıları Arabahmet Kültür Evi’nin tarihi atmosferiyle bütünleşti. Parçalar arasında yapılan kısa bilgilendirmeler ve eserlerin hikâyelerine dair paylaşımlar da geceye ayrı bir renk kattı.

Konser boyunca salonu dolduran müzikseverler, eserlere alkışlarla eşlik etti. Program sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın 35’inci yıl etkinliklerinin önümüzdeki aylarda farklı konseptlerde konser ve projelerle devam edeceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026, 10:15