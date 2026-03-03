Eğlence zirve yaptı

Girne’nin gözde eğlence adreslerinden Merit Park Hotel bünyesindeki Letafet, 28 Şubat akşamı müzik ve eğlence dolu bir geceye ev sahipliği yaptı.

Türk müziğinin sevilen iki güçlü ismi Soner Olgun ve Özlem Koldaş, aynı sahnede buluşarak konuklara adeta bir müzik şöleni sundu.

Gecede sevilen türkülere, yer yer sanat müziğine ve nostaljik eserlere uzanan geniş bir repertuvar seslendirildi. Sanatçıların sahnedeki uyumu ve enerjisi dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Geceye damga vuran anlardan biri ise sanatçıların enstrüman performansları oldu. Özlem Koldaş sahnede davul çalarak performansına farklı bir dinamizm katarken, Soner Olgun bağlama çalarak türkülere hayat verdi. Bu özel anlar izleyicilerden yoğun alkış aldı ve geceye ayrı bir renk kattı.

Duygusal anların yaşandığı performanslarda misafirler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, hareketli eserlerle birlikte salonda coşku doruğa ulaştı.

