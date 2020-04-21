Erhan Arıklı ‘Corona’ günlerinde daha çok bahçesiyle, tavuklarıyla ilgileniyor, yemek yapıyor

YDP Başkanı Erhan Arıklı ‘Corona’ günlerinde daha çok bahçesiyle, tavuklarıyla ilgileniyor, zaman zaman Kırgız yemekleri yapıyor

Coronavirüs salgını nedeniyle bir ayı aşkın süreden beri evinde kalan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın günleri eşi ve çocuklarıyla birlikte geçiyor. Daha çok bahçe işleriyle uğraştığını ve tavuklarına baktığını söyleyen Arıklı, zaman zaman mutfağa girip yemek de yapıyor.

Arıklı, Kırgız yemeklerinden ‘Faş’ı tavsiye ediyor ve bunun ustası olduğunu belirtiyor.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor?

Arıklı: Normal hayattan kopmamak için oldukça geçmişte ötelediğimiz, ihmal ettiğimiz işleri bu dönemde yapma imkanı buldum. Çok da üzgün değilim eve kapanmış olmaktan. Bahçemle ilgilendim, tavuklarımla ilgilendim. Çocuklarımla ilgileniyorum.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Arıklı: Evin etrafında bisiklet sürüyorum. Genellikle 3-5 kilometre olacak şekilde dolaşıp dönüyorum. Bisiklet kullanmak da faydalı bir spor dalı.

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Arıklı: Evet pişiriyorum. Kırgız yemekleri yapıyorum, iddialıyım. Yemeğin adına Faş diyorlar.

Hanna’yı izliyor

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Arıklı: Ekonomi ile ilgili kitaplar okuyorum. Geçmişte KKTC- TC arasında imzalanan ekonomik protokolleri okuyorum. Akşamları da film izliyorum. Hanna diye bir film var onu herkese öneriyorum. Bir ajanın hikayesi, bir de La Casa De Papel diye bir İspanyol dizisi var günde 3-4 bölüm de onu izliyoruz.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Arıklı: Sağlıkla ilgili olan bölümde toparladılar ama ekonomi ile ilgili olan konularda tökezlediklerini düşünüyorum. Uzun yıllar altından kalkılamayacak bir enkaz yarattılar. Türkiye’den yardım gelmemesi halinde 3-4 yıl burada bu ekonomi kendine gelmez, tahribat büyük.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Arıklı: Cumhurbaşkanlığı üzerine düşmeyen işleri yapmaya çalışıyor. Kendini unutturmamaya çalışıyor. Paralel bir hükümet oluşturmuş gibi davranıyor. Hükümetin görevi salgınla mücadele yapılırken, Cumhurbaşkanı’nın sağlık ve ekonomik kurul oluşturması rol çalmaktır. Kendisi isterse Bakanlar Kurulu’na zaten başkanlık edebilirdi ayrı ayrı kurullar kurması siyasi anlamda rol çalmaya çalışmaktan bir şey değildir.