Yazık bu milli servete

Hüseyin ÇİÇEK

Muhtarların kullanımı için yaklaşık 2 yıl önce başlatılan ofis inşaatları bir türlü tamamlanamadı. Gazimağusa halkı, her mahalleye inşa edilen ve yarı bırakılan ofislerin atıl vaziyette durduğunu söylerken, muhtarlar ise ofis inşaatlarının bir an önce tamamlanmasını istedi.

Diyalog muhabirine açıklama yapan Gazimağusa Muhtarlar Derneği başkanı Mustafa Yeşilleme, 2 yıla yakın bir süre önce konu ofislerin inşasına başlandığını ancak bitirilemediğini söyledi. İnşaat çalışmalarının zaman zaman başladığını ve yine durduğunu aktaran Yeşilleme, “Her halde para buldukça inşaata devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 50 kadar ofis inşasına başlandığını ancak tamamlanmadığını belirten Yeşilleme, inşasına başlamamış olan 100’den fazla ofis olduğunu belirterek, ofislerin bir an önce tamamlanarak muhtarların hizmetine sunulmasını istediklerini dile getirdi.

Diyalog’a ulaşan bazı vatandaşlar da inşaatına başlanan ve bir türlü tamamlanamayan muhtarlık ofislerinin milli servet olduğunu ve kaderine terk edilmemesini istedi.