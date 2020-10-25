KKTC için en doğrusu bu

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta sandık başına giden vatandaşların kullandığı oyların neticesinde ipi göğüsleyen Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı oldu.

Görevini düz düzenlenen bir dizi etkinlikle devralan Ersin Tatar, sokaktaki halkında birinci gündemine oturdu. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket etmesini istiyor ve KKTC’ için en doğru yolun bu olduğunu savunuyor.

Ersin Tatar’ın ülke içi sorunları dahil Türkiye ile iş birliği içerisinde çözüme kavuşturması gerektiğini ifade eden vatandaşların görüşleri şu şekilde:

Vatandaşlar ne dedi…?

Düriye Şumrut

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanından beklentimiz KKTC’nin iyi bir geleceği için çalışmasıdır. Daha çok Halkın yararına olacak çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmeye öncelik vermelidir. Yeni başlayacak müzakere sürecinde de yine Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ederek Türkiye Garantörlüğünde çalışmalarını yapmasını istiyoruz. Ersin Tatar için biz çok sevindik ve daha iyi olacağına inanıyoruz. Tüm Kıbrıs’a hayırlı olmasını dileriz…”

Kûfi Tulga

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanından beklentimiz Rumlar ile iç içe yaşamayacağımız bir irade ile yoluna devam etmesidir. Bir çözüm olacaksa iki devletli çözüm çeklinde bunu sağlamasını bekliyoruz. Anavatan Türkiye ile birlikte hareket etmesini istiyoruz. Öncelikli olarak yeni seçilen Cumhurbaşkanının iç meselelerle ilgili çalışarak yaşanan sorunları çözüme kavuşturmasını istiyorum. Türkiye garantörlüğünde bir KKTC’nin devamını diler yeni Cumhurbaşkanına görevinde başarılar dilerim…”

Murat Kahraman

“Yeni seçilen cumhurbaşkanının KKTC’ye hayırlı olmasını dilerim. Bu süreçte yeni Cumhurbaşkanının özellikle şu anki süreçte sağlık alanına genel olarak da ülke içindeki sıkıntılarla ilgili çalışmasını istiyoruz. Yeniden başlayacak müzakere sürecinde seçilen değil seçen taraf konumuna bizi geçirmesini istiyoruz. Ayrımcılık ve renk zamanı değil birlik olunarak iyi bir KKTC oluşturulmalıdır. Yeni Cumhurbaşkanının KKTC için hayırlı olmasını diliyoruz…”

Ali Keya

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanından Türkiye ile iş birliği içerisinde olarak tüm sorunların çözümü için çalışmasını istiyoruz. Ersin Tatar’ın bu konuda başarılı bir duruş sergileyeceğine inanıyorum. Yeniden Başlayacak müzakere sürecinde Anavatan Türkiye il hareket edilerek müzakere edilmesi gerekiyor. bu ülkede Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olunursa daha güzel günlere ulaşılacaktır…”

Fedai Margilili

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanından beklentimiz Türkiye ile güzel bir diyalog içerisinde işleri yürütmesidir. Kazanmasının nedeni de zaten Türkiye ile iyi bir ilişki içinde olmasıdır. Ülkemizde sorunlar bitmez. Sıkıntımız çok ve bunu en iyi şekilde götürüleceği ve Türkiye ile iş birliği içerisinde bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Türkiye’nin istemediği bir işi yapmamız mümkün değil. Yeniden başlayacak müzakere sürecinde Sn. Tatar’ın Türkiye garantörlüğünde ve Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket etmesini bekliyoruz…”

Cemal Erkurtuluş

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanından beklentimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatması, halk ve ülke yararına olacak çalışmalar yapmasıdır. Ersin Tatar’ın öncelikli çalışması halkı toparlaması olmalıdır. Bize bir tek Türkiye destek çıkarken Türkiye’yi görmezden gelmek asla kabul edilemez ce doğru değildir. Yeniden başlayacak müzakere sürecinde Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapılmalıdır…”

Adnan Mercan

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanının halkın ve ülkenin yararına olacak çalışmaları Türkiye ile iş birliği içerisinde yapması gerekiyor. Türkiye garantörlüğünde bir gelecek için çalışılmalı ve yeni Cumhurbaşkanının Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmasını temenni ederiz. Ülke içi sorunlara çözüm bulması için bir çaba göstermeleri gerekiyor…”

Halil Çomunoğlu

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanından beklentimi ülke ve halk için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Cumhurbaşkanının iç meselelerle ilgili çalışması ve bu çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde yapması gerekiyor. Kıbrıs sorununu elini masaya vurarak iki toplumlu çözüm için diretmesi gerekiyor. Ülke içinde bir huzursuzluk var ve insanlar kavga içerisindedir. İç huzurun acilen sağlanması gerekiyor. Ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Ersin Tatar ekonomiden anlayan bir kişi olduğu için ülke için daha iyi olacağına inanıyorum. Türkiye garantörlüğünde Türkiye ile el ele vererek yeni Cumhurbaşkanının bu ülkede bir anlaşmayı sağlamasını diliyoruz…”

Kemal Yörükoğlu

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’dan beklentilerimiz ülke gereksinimleri, Kıbrıs meselesinde Türkiye ile aynı çizgide gitmesidir. Bizim Türkiye ile kavga etme lüksümüz yoktur. Güney Kıbrıs’ın gücü Türkiye’yi buradan atmaya yetmediği için Kıbrıslıları Türkiye ile ters düşürmeye çalışıyor. Ersin Tatar söylemlerinde Türkiye ile birlikte iyi ilişkiler içerisinde olacağını söylüyor umarım bir fikir ayrılığına düşmezler. Kıbrıs Meselesinde Türkiye ile aynı çizgide birleşmemiz çok önemlidir. Tatar, Türkiye ile oturup Kıbrıs meselesinde hangi stratejiyi belirleyeceğini öncelikle konuşması ve anlaşması lazım. Çözüm olsun olmasın diyen yok ancak ben Güney’in idaresine girmek istemiyorum. Türkiye garantörlüğünde bir çözüm olması şarttır…”

Aşkın İşli

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatardan tek beklentimiz ülkenin düzelmesi için çalışmasıdır. Ersin Tatar’ın öncelik vermesi gereken icraat ülke içindeki sıkıntılarla vatandaşların sıkıntılarını rahatlatacak çalışmalar yapması yönündedir. Yeniden başlayacak müzakere sürecinde daha iyi bir başarı göstereceği yönündedir. İnşallah aynı yerde saymayız. Daha güzel günlere ulaşacağımız inancındayım…”

Nejat Kocaismail

“Yeni seçilen Cumhurbaşkanından beklentim Cumhuriyetimizin artık tanınmasını istesin. Oturacağı masada iki eşit egemenlik ve iki devlet yan yana yaşayacak şekilde bir anlaşmayı başlatmasını istiyorum. Halkın verdiği bu karardan dolayı ben çok memnun kaldım. Bundan sonra sanmıyorum ki KKTC ile TC arasında bir kavga olsun. İnşallah çok daha güzel günler olacaktır…”

Servet Pehlivan

“Yeni seçilen cumhurbaşkanından ben çok ümitliyim. Önceki cumhurbaşkanı 5 yıl boyunca bir çalışma yapmamıştır. Türkiye’ye resmen karşı durmuş ve bayrak açmıştır. Ersin Tatar düzgün konuşan duruşu ile efendi bir adamdır. Tatar ile bu ülkenin Türkiye ile daha güçlü bağları olarak daha güzel günlere ulaşacağı inancındayım. Tatar’ın öncelik vermesi gereken konular ülke içindeki sıkıntılardır. Umarım ülke içi sıkıntılara bir an önce çözümler üretilir. Yeniden başlayacak müzakere sürecinde Sn. Tatar Türkiye ile işbirliği içinde Türkiye Garantörlüğünde masaya oturmalıdır…”

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 11:33