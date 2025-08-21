Coşkulu dört gün yaşandı

Lefke Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ve 14 Ağustos Çarşamba günü kortej yürüyüşüyle başlayan şenlikler, dört gün boyunca devam etti. Etkinliklerde konserler, dans gösterileri, sergiler, spor etkinlikleri ve çeşitli atölyeler yer aldı. Gençlerin göz alıcı dans gösterileri, renkli kostümleri ve enerjik performanslarıyla geceye damga vurdu. Şenlikler, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra eğlence dolu anlar sunarak her yaştan katılımcıya hitap etti. Lefke halkı ile çevre bölgelerden gelen ziyaretçiler, etkinliklerde birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı. Lefke Belediyesi, şenliklere katılan vatandaşlara, katkı koyan sanatçılara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.