Eşsiz lezzetler  zengin menü

Merit Grubu’nun adadaki sekizinci ve en yeni oteli olan Merit Royal Diamond, eşsiz mimarisi ve hizmet kalitesiyle göz doldururken, şimdi de Amerikan steakhouse konseptini Kuzey Kıbrıs’a getirdi. Alsancak’ta bulunan Merit Royal Diamond Otel bünyesinde faaliyete geçen The Steakhouse, özel hazırlanan et çeşitleri zengin menüsüyle misafirlerini bekliyor.

The Steakhouse’un menüsünde yer alan özel kuzu ve dana eti çeşitleri “dry aged” et yaşlandırma dolaplarında 28 gün boyunca dinlendirilerek pişirilmeye hazır hale getiriliyor.

Dinlendirilmiş etler uzman şeflerin dokunuşlarıyla enfes lezzetlere dönüşerek masalardaki yerini alıyor.

Başlangıç çeşitlerinde şefin önerisi olarak tulum peynirli yeşil salata, steak tartar ve dana carpaccio öne çıkıyor.

Üç farklı teknik ile pişirilen ve birbirinden lezzetli soslar eşliğinde sunulan dana kaburga (Assado) ise, The Steakhouse’un spesiyal yemekleri arasında yer alıyor. Cheddar peyniri sosu eşliğinde tütsülenmiş antrikot ve Tomahawk’ın yanı sıra kontrfile ve bonfile etinin bir arada sunulduğu T-Bone Steak de menünün en favorileri arasında bulunuyor.

Eşsiz lezzetler misafirlerini bekliyor

Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü saat 18.30’dan itibaren hizmet veren The Steakhouse, eşsiz lezzetleri havuz başı teras alanında veya modern ve şık bir dekorasyona sahip olan kapalı salonda sunuyor.

Adanın en iyi et restoranları arasında ilk sırayı almaya aday olan The Steakhouse, Merit Royal Diamond Otel’de unutulmaz bir akşam yemeği deneyimi için seçkin misafirlerini ağırlamayı bekliyor.