12 yaş üzeri herkese serbest

Sağlık Bakanlığı, 12 yaş ve üzerinde aşı yaptırmak isteyen herkesin sağlık merkezleri ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceğini bildirdi. 1 Kasım’da başlayan Covid-19 hatırlatma dozu aşılarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hatırlatma dozu yapacak kişilerin en az 2 Biontech aşılı olması gerektiği kaydedildi. Tek Biontech aşısı olanların tam aşılı sayılmayacağı, aşılarını tamamlamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, 3 Biontech aşılı olanların bir hatırlatma dozu yaptırabileceği; 4 Biontech aşılı olanların ise hatırlatma dozu yapmalarına gerek olmadığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, hatırlatma doz aşısının bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılması gerektiğini de vurguladı.

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerektiği kaydedilen açıklamaya göre, yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabilecek.

12 yaş ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları

Sağlık Bakanlığı, 12 yaş üzerindeki kişilerin hatırlatma dozları için şu bilgileri paylaştı:

Aşısız: En az 3 hafta ara ile Biontech 1. ve 2. doz (tamamlama). En az 3 ay sonra 1. doz hatırlatma, (BA4-BA5) en az 3 ay sonra 2. doz hatırlatma.

1 Biontech yaptırmış kişi: En az 3 hafta sonra 1 doz Biontech (tamamlama); 3 ay arayla 1. ve 2. hatırlatma dozu yapması gerekir

2 Biontech yaptırmış kişi: 1. Biontech hatırlatma dozu en az 3 ay sonra 2. Biontech hatırlatma dozu

3 Biontech yaptırmış kişi: En az 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

4 Biontech yaptırmış kişi: Hatırlatma dozuna gerek yok

Covid -19 geçirmiş aşılı kişi: Hastalıktan 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

Covid -19 geçirmiş aşısız kişi: Hastalıktan 3 ay sonra 1. ve 2. Biontech (3 hafta ara ile tamamlama)

Aşı yapılan sağlık merkezi ve hastaneler ve hizmet saatleri

Biontech Covid-19 aşısı hatırlatma dozu yaptırılabilecek sağlık merkezi ve hastanelerin isimleri ve hizmet saatleri şöyle:

Esentepe Sağlık Merkezi Hafta içi 8.00-14.00

Serdarlı Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

Değirmenlik Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

İskele Sağlık Merkezi Pazartesi 08.00-14.00

Güzelyurt Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

Akdoğan Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

Maraş Sağlık Merkezi Hafta içi 09.00-12.00

Lapta Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

Çamlıbel Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

Mehmetçik Sağlık Merkezi Hafta içi 09.00-12.00

Yenierenköy Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

Trenyolu Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

Dikmen Sağlık Merkezi Hafta içi 08.30-12.30

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hafta içi 08.30-12.00

Gazimağusa devlet Hastanesi Hafta içi 08.30-12.30

Girne Akçiçek Hastanesi Hafta içi 08.30-12.00

Cengiz Topel Hastanesi Hafta içi 08.30-12.00.