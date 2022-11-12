Ulu Önder şiirlerle anıldı

Ömer KADİROĞLU

Uçan Balon Eğitim Merkezi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 84.ölüm yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım etkinliği düzenlendi. Lefkoşa’da faaliyet gösteren Uçan Balon Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu ve ardından şiirler okuyarak Ulu Önderi andı. Eğitim merkezinde oluşturulan Atatürk köşesine çiçekler de bırakıldı. Öğretmenler, çocuklara Ulu Önderin hayatını, başarılarını, gelecek nesillere bıraktığı mirası ve ilkeleri anlattı. Minikler Ata’nın hayatını merakla dinlerken, öğretmenlerine sorular sorarak Ulu Önderi tanıdı, başarını ve yaptığı çalışmaları öğrendi.