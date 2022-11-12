Sıra KKTC’de

Özlem ÇİMENDAL

Türkiye’de yaklaşık 600 bin sözleşmeli kamu görevlisinin kadrolu hale getirileceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu düzenlemenin aralık ayında Meclis'te olacağını söyledi. Bilgin, halen 5 bin 500 TL olan asgari ücretin de artırılacağını belirtirken, tüm emekçilerin enflasyon karşısında korunacağını ifade etti.

Türkiye’nin atmakta olduğu adımlar karşısında gözler KKTC hükümetine çevrildi. Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; KKTC’de 311 sözleşmeli ve 600 dolayında geçici personel çalışıyor. Türk-Sen, Kamu-İş ve Kamu-Sen başkanları, hükümetin geçicileri ve sözleşmeli personeli kadrolama yönünde bir adım atmadığını belirtirken, Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda atacağı adımlar merak ediliyor.

Atan: Birtakım çalışmalar yapıyoruz

Kamuda şu anda 311 sözleşmeli 600’ü de aşkın geçici personel olduğunu söyleyen Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, sözleşmelilerin yanı sıra geçicilerin de iki dudağın arasında güvencesiz ve tedirginlikle çalıştığını kaydetti.

Atan, Türkiye’de sözleşmeli kamu çalışanlarının kadrolanması ile ilgili adım atıldığını, KKTC’de ise böyle bir çalışma olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Türkiye uzun süredir kamuda sözleşmeli personel çalıştırma yoluna gitmişti. Nedeni de bir yıllık sözleşmelerle alınan kamu çalışanlarının performanslarından memnun kalınmadığı zaman işten çıkarma ve yerine başkasını daha kolay alabilmekti. Bize de bu yolu tercih etmemiz gerektiği defalarca söylendi. Çünkü kadroluda bir yılın sonunda memnun kalmadığınızda işten çıkarma gibi bir durumunuz olmaz. Türkiye’de şu anda seçimler geliyor ve kamuda çok fazla sözleşmeli çalışan var, bunlara kadro yolunun açılıyor oluşu seçimlere yönelik bir adımdır. Bizde sözleşmelilerin kadrolanması, yani torba kadro kalktı. Kadrolanamazlar. Biz de kamuda örgütlü sendikalar olarak sözleşmeli ve geçicilerin haklarını korumak adına birtakım çalışmalar yapıyoruz, bir taslak üzerinde çalışıyoruz. Bu hayata geçerse en azından bir yılın sonunda sözleşmelilerin işsiz kalma gibi bir korkusu olmayacak. Çoğu sözleşmeli personel de amacına uygun alınmıyor. Bizim söylediğimiz ihtiyaç olan dairelere alanında uzman kişilerin sözleşmeli olarak alınması ve ihtiyaç duyulması halinde bir yılın sonunda işten çıkarılma yerine sözleşmesinin yeniden yenilenmesidir. 3 yıllık performans değerlendirme süreci vardır, en azından 3 yılın sonunda bu sözleşmeliler performans değerlendirmesi sonrası yeniden sözleşmelerini uzatabilsin. Türkiye bize kamu çalışanlarımızın sayısının fazla olduğunu söylüyor. Bize 2 emekliye çıkanın yerine bir kişi alın diyor. Ama biz işçi adı altında arka kapıdan dairelere, bakanlıklara sayısız partizanca istihdam yapıyoruz. KKTC hükümetinin sözleşmeli personelin kadrolanması ile ilgili bir çalışması da yok.”



Serdaroğlu: Devlete ek külfet olmaz

Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’de sözleşmeli kamu personeline kadrolanma yolunun açılmasını değerlendirdiği açıklamasında KKTC’de ise buna yönelik herhangi bir çalışma olmadığını söyledi. Serdaroğlu şöyle konuştu:

“Benim sendikam ağırlıklı olarak geçicilerden oluşmaktadır ve geçicilerin kadrolanması ile ilgili de bir çalışma maalesef yoktur. Biz yıllar önce bir çalışma yaptık ve hükümete sunduk, geçicilerin kadrolanması ile ilgili ama bugün oldu hala bir ilerleme kaydedilmedi. Yıllardır, hükümet değişimleri, seçim yasakları derken çözüm bulunması gereken birçok konu askıda kalıyor, bu konuda olduğu gibi. Türkiye sadece sözleşmeli personeli kadrolamıyor aynı zamanda taşeronları da kadroluyor. Aralık sonu itibarı ile Türkiye’de taşeronlar da kadrolanacak. KKTC’de hükümet ile sendikalar bir masaya oturarak bu sözleşmeli ve geçiciler için bir formül üreterek bu noktada bir çalışma yapabilir. Yıllar önce bizde torba kadro ile kadrolananlar da bugün birçok alanda mağduriyet yaşamaktadır. Ben kendi sendikam adına geçiciler konusunda konuşacak olursam, geçicilerin kadrolanması devlete hiçbir ek külfet yaratmayacaktır. Zaten bu çalışanlar kadrolu memur ile aynı haklara sahiptir, aynı ödenekleri almaktadır. Onun için devlete ekstra hiçbir sıkıntı ve maliyeti yoktur. Ayrıca geçici ve sözleşmelilerin kadrolanması konusunda Kamu Hizmeti Komisyonu’nca açılan sınavlarda bir ayrıcalık yoktur. İçe de dışarıya da aynı kıstaslar geçerlidir. Açılan bir kadroda yıllarca sözleşmeli çalışan da ya da yeni mezun olmuş biri de aynı sınava girmektedir. ”



Bıçaklı: Hakları korumaya çalışıyoruz

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı KKTC’de sözleşmeli personellerin kadrolanması için herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Kendilerinin Tük-Sen olarak bu konuda çeşitli girişim ve çalışmalarının olduğunu söyleyen Bıçaklı, çalışanların haklarının korunması ve sözleşmelerinin bitiminde işsiz kalmamaları adına birtakım çerçevelerin çizilmesi için çalışmalar yaptıklarından bahsetti.