Niyetini açıklamadı

Lefkoşa’da Roaa Kaltham'a ait aracı durdurup camına ve dikiz aynasına vurup hasara uğratan Yousif Ali Omer Hamid tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının neden böyle bir davranışta bulunduğunun bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa'da Boltaşlı Sokak üzerinde bulunduğu bir esnada, aynı sokak üzerinde PP 426 plakalı aracıyla seyir halinde bulunan Roaa Kaltham'ın kullanmakta olduğu aracı bilinmeyen bir sebepten durdurup ön camına ve sağ dikiz aynasına elleriyle vurarak hasara uğrattığını anlattı.

Polis, gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis, ayrıca zanlının KKTC'de yasal statüsünün bulunup bulunmadığı ile ilgili de araştırma yapılması gerektiğini belirtip, 3 gün süre tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 10:46