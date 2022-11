Hükümete açık çağrı

Kuzey Kıbrıs'ta beyaz ve kırmızı et ile balık fiyatlarını, Türkiye’deki fiyatlarla karşılaştıran Restorancılar Birliği (RES-BİR) aradaki farkın iki katı olduğunu ortaya koydu. Birlik, bu durumun hem restoran işletmecileri hem de tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurguladı.

Birlik yönetiminden yapılan açıklamada, ülkedeki nüfusun arttığı ancak hayvancılık sektörünün arza yetişemediği, bu nedenle fiyatların fahiş noktalara geldiği belirtilerek, “Bu koşullar altında piyasanın fiyat dengelemesi için et ürünlerinde ithalatın serbest bırakılması elzemdir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ithal etin serbest bırakılmaması halinde, artan talebi karşılamaya yetmeyen ürünlerin bir yıl içerisinde kuyumcularda satılacak fiyatlara yükseleceği uyarısında bulunuldu.

RES-BİR olarak taleplerinin, Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ‘aşırı’ fiyat farkının giderilmesi için derhal et ürünlerinde ithalatın serbest bırakılması olduğu belirtildi.

Hükümetin ithal et kararıyla ilgili yavaş adım atması, tereddüt etmesi veya konuyu sürece yayması halinde, her geçen gün bir işletmenin daha kapanacağı vurgulanan açıklamada, “tüketicinin de bu ürünlerden daha da fazla mahrum kalmasına sebep olacaktır” denildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs'taki beyaz ve kırmızı et ile balık fiyatlarının karşılaştırılmasına da yer verildi.



Ürün KKTC’deki fiyatlar Türkiye’deki fiyatlar Aradaki fark

Kuzu Kuşbaşı (1 kilo): 220 TL 150 TL Fark: 70 TL

Kuzu Pirzola (1kilo) 230 200 Fark: 30 TL

Dana Kıyma (1 kilo): 230 TL 110 TL Fark: 120 TL

Tavuk Göğsü (1 kilo): 80 TL 35.5 TL Fark: 45.5 TL

Tavuk Kanat (1kilo) 60 TL 39,35 Fark: 20, 25 TL

Yumurta (15 adet) 54 TL 37.75 Fark: 16.25 TL

Levrek: 199 Tl 70 TL Fark: 129 TL

Çipura: 160 TL 80 TL Fark: 80 TL