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Hükümete açık çağrı

Türkiye ile KKTC’deki et ve tavuk fiyatlarını karşılaştıran Restorancılar Birliği, ithalatın serbest bırakılmasını istedi

Hükümete açık çağrı

Kuzey Kıbrıs'ta beyaz ve kırmızı et ile balık fiyatlarını, Türkiye’deki fiyatlarla karşılaştıran Restorancılar Birliği (RES-BİR) aradaki farkın iki katı olduğunu ortaya koydu. Birlik, bu durumun hem restoran işletmecileri hem de tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurguladı.
Birlik yönetiminden yapılan açıklamada, ülkedeki nüfusun arttığı ancak hayvancılık sektörünün arza yetişemediği, bu nedenle fiyatların fahiş noktalara geldiği belirtilerek, “Bu koşullar altında piyasanın fiyat dengelemesi için et ürünlerinde ithalatın serbest bırakılması elzemdir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ithal etin serbest bırakılmaması halinde, artan talebi karşılamaya yetmeyen ürünlerin bir yıl içerisinde kuyumcularda satılacak fiyatlara yükseleceği uyarısında bulunuldu.
RES-BİR olarak taleplerinin, Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ‘aşırı’ fiyat farkının giderilmesi için derhal et ürünlerinde ithalatın serbest bırakılması olduğu belirtildi.
Hükümetin ithal et kararıyla ilgili yavaş adım atması, tereddüt etmesi veya konuyu sürece yayması halinde, her geçen gün bir işletmenin daha kapanacağı vurgulanan açıklamada, “tüketicinin de bu ürünlerden daha da fazla mahrum kalmasına sebep olacaktır” denildi.
Açıklamada, Kuzey Kıbrıs'taki beyaz ve kırmızı et ile balık fiyatlarının karşılaştırılmasına da yer verildi.

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 Ürün     KKTC’deki fiyatlar       Türkiye’deki fiyatlar         Aradaki fark

Kuzu Kuşbaşı (1 kilo): 220 TL      150 TL                                Fark: 70 TL
Kuzu Pirzola  (1kilo)   230            200                                      Fark: 30 TL
Dana Kıyma (1 kilo): 230 TL        110 TL                                 Fark: 120 TL
Tavuk Göğsü (1 kilo): 80 TL         35.5 TL                                 Fark: 45.5 TL
Tavuk Kanat (1kilo)   60 TL          39,35                                    Fark: 20, 25 TL   
Yumurta (15 adet)  54 TL            37.75                                    Fark: 16.25 TL

Levrek:                         199 Tl        70 TL                                       Fark: 129 TL

Çipura:                          160 TL       80 TL              Fark: 80 TL
 

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